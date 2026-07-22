Google sta lanciando ben tre nuove varianti del suo modello linguistico di grandi dimensioni Gemini. Si tratta di Gemini 3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite e 3.5 Flash Cyber. Come dichiarato dall’azienda di Mountain View, l’obiettivo principale è fornire risposte migliori e nel minor tempo possibile. Ma non solo, perché si punta forte anche sul risparmio energetico.

Secondo i primissimi dati emersi, questi nuovi modelli possono arrivare a consumare circa un sesto di token in meno rispetto al predecessore Gemini 3.5 Flash. E al tempo stesso, i token stessi stanno diventando più economici. Manca ancora la versione Pro di Gemini 3.5, progettata per attività più complesse.

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I 3 nuovi modelli di Gemini

Partiamo con Gemini 3.6 Flash, nuovo modello appena lanciato che vuole essere capace di rispondere alle richieste degli utenti nel minor tempo possibile. Tra le sue funzionalità principali, figurano la scrittura del codice, lo studio e l’analisi dei dati, le automazioni e la ricerca in rete.

Fa il suo esordio poi Gemini 3.5 Flash-Lite, un’alternativa ancor più leggera. In questo caso, gli sviluppatori di Big G hanno pensato a un modello che possa svolgere le azioni meno complesse in tutta velocità. Se per esempio vuoi fare una domanda rapida a Gemini oppure ti servono delucidazioni su un determinato tema in pochi secondi, 3.5 Flash-Lite è la scelta più azzeccata.

Infine arriva Gemini 3.5 Flash Cyber, una variante pensata esclusivamente per il rafforzamento della sicurezza. Parliamo anche in questo caso di un modello leggero ma che, con i suoi scudi protettivi, può venire utilizzato per richieste più delicate come la gestione delle attività di sicurezza o l’analisi di un sistema interno.

Tutti gli abbonati a Gemini Advanced potranno godere dei tre modelli con una finestra di contesto più ampia. Un vantaggio che permette per esempio di caricare file di grandi dimensioni per l’analisi o di richiedere un progetto da eseguire in più fasi.

Dov’è Gemini 3.5 Pro?

Gemini 3.5 Pro rimane ancora avvolto nel mistero. Il modello più avanzato di Google, il cui lancio era atteso in queste settimane, tarda ad essere presentato. E anzi diverse fonti confermano come ci siano stati ritardi nello sviluppo che potrebbero far slittare ulteriormente il rollout.

Pare che la situazione sia aggravata dal fatto che Google sta integrando la sua intelligenza artificiale in molti servizi e applicazioni contemporaneamente. Che si tratti di Google Maps, YouTube o Gmail. Cosa vuol dire questo? Che ci sono più progetti di Google che hanno voce in capitolo e che possono richiedere modifiche ulteriori per funzionare meglio.

Questo contribuisce a rallentare l’intero processo di produzione. Nell’annuncio uscito nelle scorse ore, Big G ha affermato che i test di Gemini 3.5 Pro sono già in corso con i propri partner e si prevede un espansione non appena sarà tutto pronto. E intanto, la stessa azienda dichiara di essere in fase di preparazione per l’addestramento del prossimo Gemini 4.