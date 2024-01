Glauco Maggi: per Biden, la sfida elettorale si gioca su immigrazione ed economia

Economia, criminalità e immigrazione decideranno le sorti delle elezioni USA

L’anno 2003 è entrato nella storia finanziaria statunitense come un periodo di boom per la Borsa americana, un evento inatteso all’inizio dell’anno. In quel contesto, le aspettative di una recessione all’orizzonte sembravano inevitabili, ma la realtà ha sorpreso tutti. La disoccupazione ha raggiunto minimi storici, con il 3-4%, e i tre principali indici di Wall Street sono cresciuti in modo significativo: il Dow Jones (+24%), lo Standard & Poor’s 500 (+14%), e il Nasdaq (+43%).

Questo successo economico è stato alimentato da diversi fattori, tra cui l’impulso dell’intelligenza artificiale e l’innovazione avanzata. Tuttavia, l’entusiasmo nei confronti del governo non è stato automatico, poiché la percezione dell’economia da parte dei cittadini è influenzata da molteplici fattori.

Il supporto alla politica economica è spesso riflesso anche nelle decisioni della Federal Reserve. La promessa di ulteriori tagli ai tassi nel 2024 è stata interpretata positivamente dai mercati, ma la vera sfida per l’amministrazione è come trasformare questo successo economico in un vantaggio politico.

Mentre i numeri della Borsa indicano prosperità, la realtà quotidiana delle famiglie americane è influenzata dall’inflazione. Sebbene ci siano stati segni di frenata, l’aumento dei prezzi dei beni di consumo ha avuto un impatto negativo sull’opinione pubblica, unitamente a problematiche come la politica estera in Afghanistan.

Tuttavia, la vera sfida per l’amministrazione Biden si trova nell’incapacità di gestire la criminalità e la questione dell’immigrazione. La politica di apertura ai richiedenti asilo ha portato a un afflusso significativo di nuovi arrivati, provenienti non solo dal Messico o dall’America Latina, ma anche dalla Cina e da altri luoghi del mondo.

La percezione di una politica troppo permissiva nei confronti dell’immigrazione clandestina e le sfide nell’affrontare le conseguenze hanno generato preoccupazioni sulla sicurezza e sulle risorse disponibili per le comunità locali.

In questa intervista, Glauco Maggi analizza le dinamiche che decideranno le elezioni americane nel 2024. Per Biden la strada si presenta in salita.