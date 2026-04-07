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Giuseppe Conte domina il sondaggio di Money.it. Può battere Giorgia Meloni?

Redazione

7 Aprile 2026 - 17:29

Il risultato del sondaggio lanciato da Money.it restituisce un dato politico interessante. Ecco cosa è emerso.

Giuseppe Conte domina il sondaggio di Money.it. Può battere Giorgia Meloni?

Il risultato del sondaggio lanciato da Money.it restituisce un dato politico che offre uno spunto interessante per leggere gli equilibri dell’opposizione italiana. Alla domanda su chi potrebbe battere Giorgia Meloni, la netta affermazione di Giuseppe Conte con il 70% delle preferenze segnala una percezione chiara tra i lettori: l’ex presidente del Consiglio viene ancora visto come il principale sfidante credibile dell’attuale premier.

Chi potrebbe battere Meloni alle prossime elezioni? Chi potrebbe battere Meloni alle prossime elezioni? Il sondaggio di Money.it

Il distacco rispetto agli altri leader è significativo. Elly Schlein si ferma al 18%, mentre Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli restano marginali. Un risultato che riflette, almeno in parte, le difficoltà del Partito Democratico nel consolidare una leadership percepita come competitiva sul piano elettorale. Non è un caso che proprio nei giorni tra il 1° e il 6 aprile diversi quotidiani abbiano sottolineato le tensioni interne al centrosinistra e la fatica nel costruire un’alternativa unitaria al governo guidato da Giorgia Meloni.

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Le cronache politiche hanno infatti raccontato di un’opposizione ancora divisa, con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte impegnato a marcare una linea autonoma su temi chiave come il lavoro, il salario minimo e la politica estera. Parallelamente, Elly Schlein ha cercato di rilanciare l’identità del Partito Democratico su diritti sociali e transizione ecologica, ma senza riuscire – almeno finora – a scalfire la percezione di una leadership meno incisiva rispetto a quella dell’ex premier.
In questo contesto, il dato del sondaggio appare coerente con una narrazione mediatica che negli ultimi giorni ha visto Giuseppe Conte più presente e riconoscibile nel dibattito pubblico. Alcuni giornali hanno evidenziato come il leader del Movimento 5 Stelle stia cercando di recuperare centralità politica, anche attraverso una comunicazione più diretta e una maggiore esposizione sui temi economici che preoccupano gli italiani, dall’inflazione al potere d’acquisto.

Al contrario, la figura di Elly Schlein sembra ancora in fase di consolidamento. Nonostante una forte visibilità iniziale, le difficoltà nel tenere insieme le diverse anime del partito e nel costruire una proposta politica percepita come alternativa di governo stanno emergendo con maggiore evidenza proprio nelle analisi pubblicate dalla stampa tra il 1° e il 6 aprile. Questo potrebbe spiegare il divario registrato nel sondaggio.
Va detto che si tratta di una rilevazione interna ai lettori di Money.it, quindi non rappresentativa dell’elettorato nel suo complesso. Tuttavia, il dato politico resta interessante perché fotografa una percezione diffusa tra un pubblico attento alle dinamiche economiche e istituzionali. In questa prospettiva, la leadership di Giuseppe Conte appare oggi più solida e riconoscibile rispetto a quella degli altri esponenti dell’opposizione.

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