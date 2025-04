Che giudizio dai ai primi 100 giorni di Trump? Partecipa al sondaggio

Come investire in borsa?

Che giudizio dai dei primi 100 giorni di Trump? Questo è il sondaggio che Money.it vuole proporre ai suoi lettori ora che il presidente americano ha tagliato questo primo traguardo del suo secondo mandato alla Casa Bianca, poco più di tre mesi che già sono bastati per mandare in subbuglio gli schemi economici e commerciali globali, per non parlare della politica estera e quella interna tutta incentrata nel contrasto all’immigrazione e alla dottrina woke.

Che giudizio dai dei primi 100 giorni di Trump? Di' la tua!

Dopo la netta vittoria alle elezioni presidenziali di novembre, Donald Trump ha giurato nuovamente come presidente degli Stati Uniti lo scorso 20 gennaio, iniziando fin da subito a cercare di mettere in pratica il suo programma elettorale a suon di ordini esecutivi.

In questi primi cento giorni Trump ha intrapreso una sorta di guerra commerciale con quasi tutto il resto del mondo a colpi di dazi, mentre ha cercato di mantenere la promessa di riuscire ad arrivare a una pace in Ucraina; dal punto di vista della politica estera poi è stato importante l’avvio di colloqui con l’Iran sul nucleare, garantendo al tempo stesso il pieno sostegno a Israele nella sua operazione a Gaza.

Sul fronte interno ha creato il Dipartimento per l’Efficienza del Governo, guidato da Elon Musk, per contrastare gli sprechi della Pubblica Amministrazione, si è scagliato contro i programmi ambientali e antidiscriminatori dell’amministrazione Biden e ha intensificato le politiche di controllo dell’immigrazione.

Tutte queste azioni però avrebbero portato a un crollo della popolarità di Trump nei sondaggi in patria, con l’immagine del tycoon che sarebbe offuscata anche all’estero come dimostra l’incredibile rimonta dei Liberali alle elezioni in Canada tutto a discapito dei Conservatori appoggiati da Musk e dal MAGA.

Lo scopo di questo sondaggio, che ricordiamo non ha un valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo realizzato a campione, è quello di capire qual è il giudizio dei lettori in merito all’operato di Trump per questi suoi primi 100 giorni del secondo mandato presidenziale.