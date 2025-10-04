Abbonati

Giornalismo di qualità: educare o intrattenere?

Salvatore Casolaro

4 Ottobre 2025 - 06:48

Dalla crisi della carta stampata al dominio dei social, la sfida è trovare un equilibrio tra cultura, mercato e il bisogno disperato di click.

Giornalismo di qualità: educare o intrattenere?

L’occasione è fornita dalla 65ª edizione del Premiolino 2025, il più antico riconoscimento del giornalismo italiano, che ogni anno premia chi difende la qualità, la responsabilità e la verità dei fatti (riconoscimento “piccolo ma prestigioso” è la sua etimologia). Scrivere di giornalismo quando si è appena entrati in questo mondo, dopo aver lavorato per anni in altri ambiti, nasce più dalle considerazioni di un lettore deluso che dalle analisi di un redattore.

E da questo sguardo “ibrido” nasce una riflessione su cosa oggi significhi davvero informare, in un’epoca dominata da algoritmi, tag, cookie e metriche di engagement.

La vicenda quotidiana di un povero lettore

[...]

Money

​ ​

Argomenti

# Giornalista
# Fake news
# informazione

