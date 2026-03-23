L’ultimo vertice UE a Bruxelles si è concentrato principalmente sulle questioni di sicurezza. Per dirla senza mezzi termini: l’Ucraina deve in qualche modo trasformare la sua guerra ormai persa contro la Russia in una vittoria, e l’UE deve essere pronta militarmente all’azione entro il 2030. Il fatto che ciò sarebbe fattibile solo con un’economia funzionante non è ancora stato compreso dal centro di potere di Bruxelles. Invece si stanno preparando a un importante “giorno di liberazione fiscale”, dando alla burocrazia un boom economico tutto suo.

Quando il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, si è recato a Bruxelles per il vertice UE, la sua infuocata retorica sulla burocratizzazione dell’UE lo ha seguito da vicino. “Permettetemi di esprimermi in termini molto chiari: dobbiamo infilare sabbia negli ingranaggi di questa macchina di Bruxelles affinché tutto questo si fermi”, ha dichiarato Merz a settembre a una conferenza delle PMI e dell’Unione Economica – interpretando, per un breve momento, il ruolo di qualcuno che comprende le preoccupazioni della comunità delle piccole imprese.

Teatralità

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