Chi è Galeazzo Bignami? Biografia, reddito e stipendio del viceministro di FdI

Galeazzo Bignami è uno degli esponenti più in vista di Fratelli d’Italia, deputato alla sua seconda legislatura e attuale viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti del governo guidato da Giorgia Meloni.

Di professione avvocato e militante fin da giovane del Fronte della Gioventù - suo padre era un componente della direzione nazionale del Msi - di recente di lui più che per la sua attività politica si è parlato per una vecchia foto dove è ritratto vestito da soldato nazista con tanto di svastica sul braccio.

Bignami l’ha sempre definita “una goliardata tra amici” fatta in occasione di “una festa di addio al celibato”, ma la foto è stata rispolverata da Fedez che l’ha strappata durante la sua esibizione al Festival di Sanremo.

Ma chi è e quanto guadagna Galeazzo Bignami? Vediamo allora la biografia, lo stipendio e le dichiarazioni dei redditi del viceministro di Fratelli d’Italia finito nel mirino di Fedez e nel calderone delle polemiche sanremesi.

La biografia di Galeazzo Bignami

Nome: Galeazzo Bignami

Data di nascita: 25 ottobre 1975

Luogo: Bologna

Famiglia: suo padre Marcello era un esponente del Msi e di Alleanza Nazionale

Istruzione: laurea in Giurisprudenza

Lavoro: avvocato

Partito: Fratelli d’Italia, in precedenza Msi, Alleanza Nazionale e Forza Italia

Ruolo: deputato e viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti

Lo stipendio e il reddito

Galeazzo Bignami è entrato per la prima in Parlamento nel 2018 e attualmente è alla sua seconda legislatura; in qualità di deputato, ha diritto a un’indennità netta di 5.000 euro al mese più una diaria di 3.503,11 e un rimborso per spese di mandato pari a 3.690 euro. A questi si aggiungono 1.200 euro annui di rimborsi telefonici e da 3.323,70 fino a 3.995,10 euro ogni tre mesi per i trasporti.

Lo stipendio mensile di conseguenza dovrebbe aggirarsi sui 13.971,35 euro, inoltre avrà diritto a un assegno di fine mandato che è pari all’80% dell’importo mensile lordo dell’indennità moltiplicato per il numero degli anni di mandato effettivo.

Stando alla dichiarazione dei redditi 2018, che si riferisce al 2017 quando ancora non era un parlamentare, Galeazzo Bignami ha dichiarato un reddito complessivo pari a 129.144 euro.

Dichiarazione redditi 2018 Bignami Fonte Camera

Nell’ultima dichiarazione dei redditi pubblicata, quella del 2022 che si riferisce al 2021 come periodo di imposta, il reddito complessivo dichiarato è stato di 100.604 euro, quasi 30.000 euro in meno rispetto a quando non era deputato.