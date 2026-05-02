Ogni primavera, quando l’EWG — Environmental Working Group — pubblica la sua «Dirty Dozen», la lista degli alimenti più contaminati da pesticidi, la reazione è sempre la stessa: sorpresa mista a preoccupazione. L’edizione 2026 non fa eccezione. Anzi, quest’anno c’è una novità che cambia il quadro in maniera sostanziale.

Per stilare la classifica, gli esperti hanno analizzato 54.000 campioni di 47 prodotti diversi, lavati e sbucciati prima del test — esattamente come faremmo noi a casa. Il risultato: ben 264 pesticidi diversi trovati nei campioni. E per la prima volta, tra i responsabili della contaminazione compaiono anche i PFAS, le cosiddette «sostanze chimiche eterne» ormai al centro di ogni dibattito sulla salute pubblica.

Quali sono i 12 alimenti più contaminati nel 2026?

La classifica 2026 della «Dirty Dozen» vede al primo posto gli spinaci, seguiti da cavolo nero, fragole, uva, nettarine, pesche, ciliegie, mele, more, pere, patate e mirtilli. Un elenco che, guardando agli scaffali dei supermercati italiani, rispecchia fedelmente il carrello della spesa di milioni di famiglie.

La notizia peggiore non è la lista in sé, ma questo: ad eccezione delle patate, ogni alimento presente nella classifica conteneva tracce di quattro o più pesticidi in contemporanea. È il meccanismo che i ricercatori chiamano «effetto cocktail», e che rende il problema molto più complesso di quanto sembri.

Cos’è l’«effetto cocktail» e perché fa più paura dei singoli pesticidi

Un prodotto ortofrutticolo può risultare perfettamente conforme alle normative europee pur contenendo una miscela di molecole diverse. Ciascuna, presa singolarmente, è al di sotto della soglia di legge. Ma la combinazione complessiva è una variabile che la scienza ancora fatica a misurare con precisione, e gli effetti a lungo termine di questa esposizione «multipla» sono in larga parte sconosciuti.

A questo si aggiunge il dato sui PFAS: circa il 60% dei campioni analizzati presentava tracce di queste sostanze. Anche a concentrazioni infinitesimali — pari a un miliardesimo di grammo — i PFAS sono associati a squilibri ormonali, problemi al sistema immunitario e riproduttivo, oltre che a diversi tipi di tumore e a disfunzioni epatiche. Il motivo per cui preoccupano tanto è nel loro nome: «sostanze eterne» perché non si degradano né nell’ambiente né nell’organismo umano. Come già documentato per i cibi più contaminati da pesticidi e PFAS nel 2026, il problema non riguarda solo gli Stati Uniti.

La situazione italiana: l’allarme di Greenpeace

La classifica EWG fotografa principalmente il mercato americano, dove le normative sui pesticidi sono spesso meno rigide di quelle europee. Ma non è che in Italia stiamo molto meglio. Secondo un recente rapporto di Greenpeace, quasi il 48% degli alimenti presenti sugli scaffali italiani contiene residui di pesticidi. Per la frutta, la percentuale supera frequentemente il 70%.

Uno studio condotto in collaborazione tra Legambiente e Alce Nero aveva già evidenziato che i tre frutti più problematici per i consumatori italiani sono le pere (contaminazione nel 90,73% dei campioni), le pesche (85,64%) e gli agrumi (80,90%). Un quadro che non migliora se si guardano le verdure più contaminate in Italia: l’esposizione quotidiana, sommando frutta e verdura, è ben più alta di quanto si pensi.

Come ridurre i rischi: i consigli che funzionano davvero

Non esiste un metodo infallibile per eliminare completamente i pesticidi dal cibo che mangiamo. Ma alcune abitudini aiutano concretamente a ridurre l’esposizione.

Lavare con acqua corrente e una spazzola morbida rimane il gesto più semplice ed efficace: rimuove buona parte dei residui superficiali. Aggiungere aceto di mele o bicarbonato all’acqua di lavaggio aumenta l’effetto. Per i frutti in cima alla lista — pesche, mele, pere — sbucciare prima di mangiare è la scelta più sicura, a costo di rinunciare a parte delle vitamine presenti nella buccia.

Sul lungo periodo, variare la dieta (per non esporsi sempre agli stessi residui), privilegiare il biologico almeno per i prodotti più a rischio e seguire la stagionalità locale fanno la differenza. Non è una garanzia assoluta, ma è il margine di controllo che abbiamo.