Frasi per Facebook, citazioni d’amore e divertenti per ottenere Like

Hai un profilo Facebook attivo e ci tieni ai like che ricevi? Sappi che non sei l’unico. La piattaforma di Meta conta oggi quasi 3 miliardi di utenti attivi e molti di questi pubblicano regolarmente nuovi contenuti da condividere con i propri amici, parenti e colleghi di lavoro.

Tra le varie modalità di pubblicazione, le più apprezzate sono decisamente gli stati e le foto. Per accompagnare al meglio un contenuto, potresti pensare di inserire una frase ad effetto che esprima a pieno il concetto che hai in mente e che possa attirare un maggior numero di interazioni.

Stai cercando la giusta ispirazione? Ti vuoi dichiarare a un ragazzo o una ragazza in maniera velata? Oppure vuoi mettere in luce il tuo sarcasmo con una frase divertente? Allora sei nel posto giusto. Ti elenchiamo alcune delle frasi d’amore e simpatiche più efficaci e che possono andare meglio su Facebook, scegli la tua preferita e usala sul tuo account.

leggi anche Stato WhatsApp, le frasi più belle da mettere

Le migliori frasi d’amore su Facebook Ti senti in vena di romanticismo e vuoi fare una dedica al tuo partner? Oppure vuoi colpire nel segno una persona che ti piace e fargli comprendere il tuo sentimento con uno stato o una foto su Facebook? Ecco allora alcune delle frasi che potrebbero fare al caso tuo: “ Se tu fossi una lacrima, io non piangerei per paura di perderti ”. Jim Morrison

”. “ Che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle ”. George Jung

”. “ Ok ecco qui. la tua scelta è semplice: lei o me. Io sono sicura che lei è una gran donna, ma vedi io ti amo in un modo veramente incredibile: cerco di amare i tuoi gusti musicali, ti lascio l’ultimo pezzo di torta, potrei saltare dalla montagna più alta se me lo chiedessi e ciò che mi porta ad odiarti mi spinge ad amarti; Per cui prendi me, scegli me, ama me ”. Meredith Grey da Grey’s Anatomy

”. “ Ti amo non per chi sei ma per chi sono io quando sono con te ”. G. Marquez

”. “ Il tuo amore è per me come le stelle del mattino e della sera, tramonta dopo il sole e prima del sole risorge ”. J. W. Goethe

”. “ Ho messo via un bel po’ di cose ma non mi spiego mai perché, io non riesca a metter via te ”. Ligabue

”. “ La suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è, o meglio, essere amati a dispetto di quello che si è ”. Victor Hugo

”. “Tutti dicono che l’amore fa male, ma non è vero. La solitudine fa male. Il rifiuto fa male. Perdere qualcuno fa male. Tutti confondono queste cose con l’amore, ma in realtà, l’amore è l’unica cosa in questo mondo che copre tutto il dolore e ci fa sentire meravigliosi”. Oscar Wilde

Le migliori frasi divertenti su Facebook Se invece vuoi mettere in risalto la tua simpatia e la tua ironia, ci sono tante altre frasi che potrebbero andar bene per uno stato su Facebook o da allegare come didascalia alla tua foto. Eccone alcune delle migliori, scegli con attenzione: “ Il matrimonio è la causa prima del divorzio ”. Groucho Marx

”. “ Io arrivo sempre tardi in ufficio, ma cerco di rimediare andando via presto ”. Charles Lamb

”. “ Sono gli uomini che sbagliano o siamo noi donne nel giusto? ” Syusy Blady

” “ Se l’assicurazione rimborsasse i coglioni, tu saresti milionario ”. Michel Audiard

”. “ I mariti non sono mai amanti così meravigliosi come quando stanno tradendo la moglie ”. Marilyn Monroe

”. “ I problemi degli uomini hanno tre cause: i soldi, le donne ed entrambi ”. Carson

”. “ Ma tra un giorno da leone e cento da pecora, non se ne potrebbero fare cinquanta da orsacchiotto? ” Massimo Troisi

” “ È inutile e ingiusto tentare di cambiare un uomo… basta cambiare l’uomo direttamente…!! ” Geppi Cucciari

” “ Io Sono in FORMA. Tonda è una Forma ”. Geppi Cucciari

”. “ Mia figlia pensa che io sia una ficcanaso. Almeno così ho letto sul suo diario ”. Jenny Abrams

”. “ Riuscite a immaginare un mondo privo di uomini? Tasso di criminalità ridotto allo zero e un sacco di donne, grasse e felici ”. Nicole Hollander

”. “La vecchiaia è bella. Peccato che duri poco”. Gianni Brera leggi anche Le 10 frasi che le persone immature dicono sempre

Le migliori frasi per avere like su Facebook Il tuo unico obiettivo è avere più like su Facebook? Allora ci sono alcune frasi che più di altre sono indicate per attirare interazioni, spaziano dalla saggezza all’ironia per colpire nel segno e lasciare di stucco i tuoi amici. Ecco le migliori che puoi trovare: “ Un giorno senza un sorriso è un giorno perso ”. Charlie Chaplin

”. “ L’amore è come il morbillo: dobbiamo passarci tutti… ” Jerome Klapka Jerome

” “ Se vuoi cambiare il mondo, prova prima a migliorare e a trasformare te stesso ”. Tenzin Gyatso

”. “ Un bel giorno tutto avrà un senso. Quindi, per il momento, non farti deprimere dalla confusione, sorridi attraverso le lacrime e cerca di comprendere che tutto ciò che succede ha una ragione ”. Paulo Coelho

”. “ Quando non hai niente, non hai niente da perdere! ” Titanic

” “ L’importanza di una persona non si misura per lo spazio che occupa, ma dal vuoto che lascia quando non c’è ”. Sotto la pelle

”. “ Io non conosco nessun altro segno di superiorità nell’ uomo che quello di essere gentile ”. Ludwig van Beethoven

”. “ Non è la specie più intelligente a sopravvivere e nemmeno quella più forte. E’ quella più predisposta ai cambiamenti ”. Charles Darwin

”. “ Io sono un nessuno, nessuno è perfetto, quindi io sono perfetto! ” Anonimo

” “Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare”. Winston Churchill