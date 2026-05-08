Il mercato dei wearable si è evoluto più volte nel corso degli anni. Si è partiti dai primi contapassi fino ad arrivare ai moderni smartwatch che in certi casi possono persino sostituire gli smartphone. Negli ultimi anni, è emersa una nuova esigenza tra i consumatori: monitorare la propria salute in modo continuo.

È qui che si inseriscono i fitness tracker moderni, dei laboratori di analisi biometrica da portare al polso. Dispongono di sensori precisi, dell’integrazione con l’intelligenza artificiale e di un design d’occasione. Il nuovo Fitbit Air rappresenta in pieno questa filosofia e si presenta come una delle alternative migliori.

In questa guida, vediamo insieme di che cosa si tratta, come funziona nel dettaglio, quando arriva in Italia e quanto costa, per poi concludere con un rapido confronto con i competitor.

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Cos’è il Fitbit Air

Il Fitbit Air è un nuovo fitness tracker targato Google di ultima generazione, che ha una caratteristica principale: non dispone del display. A primo impatto, può sembrare un piccolo sassolino ultra-leggero, pensato per poter venire indossato 24 ore su 24 senza mai causare fastidio.

Balza subito all’occhio la prima differenza rispetto agli smartwatch tradizionali, ossia la totale assenza di luci colorate e la mancanza di vibrazione per le notifiche ricevute.

Parliamo infatti di un dispositivo che si concentra esclusivamente sulla raccolta dei dati e dei parametri vitali, delegando l’intera visualizzazione allo smartphone tramite l’app Google Health.

Come spiegato da Google, questo device è una valida alternativa economica a chi cerca uno smart ring o un tracker professionale disponibile su abbonamento.

E rispetto alla concorrenza, non richiede particolari abbonamenti per poter accedere a un supporto completo durante l’allenamento o per poter usufruire delle funzionalità più avanzate. Viene definitiva l’alternativa più economica per chi cerca caratteristiche di livello senza dover spendere un capitale.

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Come funziona il Fitbit Air

Il Fitbit Air funziona al meglio grazie all’integrazione completa con Google Health Coach, un nuovo sistema di analisi e assistenza basato sull’intelligenza artificiale di Gemini.

Nonostante il peso di soli 5,2 grammi senza il cinturino, questo potente tracker ospita sotto la scocca un sensore ottico di frequenza cardiaca per il monitoraggio tutto il giorno, con rilevazione delle aritmie e della variabilità cardiaca.

Ci sono poi sensori rossi e infrarossi, che hanno il compito di misurare la saturazione di ossigeno nel sangue. Non manca il sensore di temperatura cutanea, importante per monitorare tutte le variazioni notturne e per prevedere eventuali stati di malessere o cicli ormonali. Infine l’accelerometro a 3 assi e giroscopio, così da poter tracciare ogni tuo movimento.

Questo tracker non ha nemmeno tasti. Rileva dunque in automatico quando inizi a correre o a camminare. Tutti i dati si sincronizzano in automatico con l’app Google Health via bluetooth e poi analizzati dall’AI di Google.

Tra le novità di quest’anno, c’è la possibilità di fotografare i macchinari in palestra o la lavagna degli esercizi, così che l’app possa riconoscere l’allenamento e incrociare il tutto con i dati biometrici per fornire report dettagliati dello sforzo.

Uno dei suoi grandi punti di forza è la batteria. Con una sola ricarica, il Fitbit Air garantisce fino a 7 giorni di autonomia completa. E in aiuto c’è anche la ricarica rapida, con soli 5 minuti di collegamento si gode di un’intera giornata di utilizzo.

Quando esce e dove comprare il Fitbit Air

Il Fitbit Air è stato presentato ufficialmente il 7 maggio 2026 e ora partirà la roadmap decisa da Google per arrivare alla vendita definitiva. Si inizia il 26 maggio 2026 con le spedizioni e la disponibilità nei negozi.

Il tracker sarà acquistabile innanzitutto sul Google Store, con la possibilità di personalizzare l’offerta, aggiungere accessori in sconto o assicurazioni. In alternativa, trovi il Fitbit Air anche su Amazon e presso le principale catene di elettronica in Italia come Unieuro e MediaWorld.

C’è una promozione per chi lo preordina entro il 25 maggio. Si riceve un credito promozionale che varia a seconda del bundle sottoscritto, da poter spendere all’interno del Google Store.

Quanto costa il Fitbit Air

Uno dei grandi punti di forza del Fitbit Air è il suo prezzo. Google ha voluto lanciare sul mercato un tracker potente, dalle caratteristiche top ma a un prezzo più accessibile rispetto alla concorrenza.

Non a caso, la versione standard parte da un prezzo di listino di 99,99 euro e include il cinturino Performance Loop in materiale riciclato. Per i fan del basket, esiste una versione speciale progettata insieme alla stella dei Golden State Warriors in NBA Steph Curry al costo di 129,99 euro. Ci sono colori esclusivi e un cinturino con texture traspirante avanzata.

Con l’acquisto, è incluso un buono di 3 mesi di Google Health Premium, così da poter sbloccare tutte le funzioni avanzate offerte dal coach AI.

Il confronto con i competitor

Il Fitbit Air si posiziona nella fascia entry level degli smartwatch e degli smart ring. Quali sono i suoi competitor? Oura Ring Gen 4, Whoop 4.0 e Apple Watch SE.

Facendo un rapido confronto e partendo dal display, vediamo come l’unico device a poterne usufruire è l’Apple Watch SE, che risulta essere l’unico orologio con accesso a funzionalità avanzate direttamente al polso.

Per l’autonomia, sia il Fitbit Air sia l’Oura Ring Gen 4 arrivano a 7-8 giorni con una ricarica. Il Whoop 4.0 si ferma a 4-5 giorni, mentre l’Apple Watch SE va ricaricato ogni 18-24 ore.

I punti di forza? Per il Fitbit Air sono senza dubbio il prezzo e l’AI di Google incorporata, per l’Oura Ring la comodità di indossare un semplice anello, per Whoop 4.0 l’analisi pro del recupero e per l’Apple Watch SE le sue funzioni smart e le app.

Infine un confronto sui prezzi. Come detto, il Fitbit Air costa 99,99 euro ed è il più economico tra i device sopracitati. L’Oura Ring Gen 4 costa infatti 399 euro, l’Apple Watch SE 289 euro e il Whoop 4.0 richiede un abbonamento mensile.

Perché scegliere Fitbit Air, quindi? Rispetto al Whoop 4.0, non ti obbliga a sottoscrivere un abbonamento mensile per far funzionare il dispositivo. Rispetto a Oura Ring, costa molto meno e offre sensori molto simili. Rispetto ad un Apple Watch SE, invece, vince sia sulla durata della batteria sia sulla comodità d’utilizzo durante il sonno.