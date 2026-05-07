Le azioni Ferragamo tornano improvvisamente sotto i riflettori di Piazza Affari, con un balzo del +9% in una sola seduta. Lo aveva fatto anche due mesi fa, quando in una sola seduta era salito di oltre l’8%, all’indomani della pubblicazione dei risultati del 2025.

Questa volta, però, non c’è una notizia che giustifichi il movimento. Di solito movimenti di questo tipo, a pochi giorni dai conti trimestrali, indicano che una parte del mercato sta iniziando a posizionarsi in anticipo. Il 14 maggio, infatti, il gruppo presenterà i risultati del primo trimestre 2026. E nelle ultime settimane diverse banche d’affari hanno iniziato a rivedere al rialzo le aspettative, soprattutto sul business retail e sui margini.

Per un titolo che arriva da uno dei periodi più bui della sua storia recente, con un calo superiore al 75% dai massimi del 2021, per la prima volta da tempo il mercato torna a parlare di possibile inversione. [...]