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Ferragamo vola del +9%, ma c’è chi vede ancora un +50%

Claudia Cervi

7 Maggio 2026 - 18:12

Ferragamo torna a correre a Piazza Affari con un balzo del +9%. Il mercato guarda ai conti del 14 maggio e a un possibile segnale tecnico che potrebbe aprire spazio a un rialzo del +50%.

Ferragamo vola del +9%, ma c’è chi vede ancora un +50%
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Le azioni Ferragamo tornano improvvisamente sotto i riflettori di Piazza Affari, con un balzo del +9% in una sola seduta. Lo aveva fatto anche due mesi fa, quando in una sola seduta era salito di oltre l’8%, all’indomani della pubblicazione dei risultati del 2025.

Questa volta, però, non c’è una notizia che giustifichi il movimento. Di solito movimenti di questo tipo, a pochi giorni dai conti trimestrali, indicano che una parte del mercato sta iniziando a posizionarsi in anticipo. Il 14 maggio, infatti, il gruppo presenterà i risultati del primo trimestre 2026. E nelle ultime settimane diverse banche d’affari hanno iniziato a rivedere al rialzo le aspettative, soprattutto sul business retail e sui margini.

Per un titolo che arriva da uno dei periodi più bui della sua storia recente, con un calo superiore al 75% dai massimi del 2021, per la prima volta da tempo il mercato torna a parlare di possibile inversione. [...]

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