F1, GP Arabia Saudita 2023: Alonso penalizzato, delude la Ferrari

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023 non arride alla Ferrari che anche in questo caso - come era già successo per la prima gara di stagione - ha ottenuto dei piazzamenti non in linea con il prestigio della scuderia e con le ambizioni mai celate per i risultati sportivi attesi nel 2023.

I piloti Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc, hanno chiuso rispettivamente al 6° e 7° posto, non è andata meglio all’Aston Martin, con Fernando Alonso che ha superato la bandiera a scacchi in terza posizione ma è stato sanzionato con dieci secondi di penalità sul tempo finale per un errore nel posizionamento in griglia in regime di safety car.

I gradini più alti del podio sono stati appannaggio della Red Bull che ha visto trionfare Sergio Perez seguito a brevissima distanza da Max Verstappen, autore del giro più veloce in gara e di una maxi rimonta dalla 15a posizione. Con la penalizzazione di Alonso - che ha visto sfumare il 100esimo podio della sua carriera - ha guadagnato il terzo posto George Russell del team Mercedes, che precede il compagno di squadra Hamilton in quinta posizione.

La Ferrari purtroppo non sembra poter correre per il titolo mondiale, la competizione con Aston Martin e Mercedes scuoterà sicuramente gli animi, ma il team Red Bull dimostra una superiorità in pista che sembra difficile da recuperare nel corso di stagione. La SF23 potrà sicuramente essere migliorata, ma è stata progettata nel corso della precedente gestione Binotto e sicuramente per il nuovo team principal Fred Vasseur non è un vantaggio. Oltretutto in quel di Maranello ci sono al momento forti tensioni interne che non aiutano a creare il giusto clima per superare i problemi e guardare con fiducia al futuro.

Gran Premio Arabia Saudita 2023: l’ordine di arrivo

1) ​Sergio Perez, Red Bull

2) Max Verstappen, Red Bull

3) George Russell, Mercedes-Benz

4) Fernando Alonso, Aston Martin

5) Lewis Hamilton, Mercedes-Benz

6) Carlos Sainz, Ferrari

7) Charles Leclerc, Ferrari

8) Esteban Ocon, Alpine

9) Pierre Gasly, Alpine

10) Kevin Magnussen, Haas

Ecco le classifiche costruttori e piloti dopo i risultati del GP Arabia Saudita 2023 e della penalizzazione di Fernando Alonso:

Classifica costruttori Mondiale Formula 1 2023

1) Red Bull, 87 punti

2) Mercedes-Benz, 41 punti

3) Aston Martin, 35 punti

4) Ferrari, 26 punti

5) Alpine, 8 punti

6) Alfa Romeo, 4 punti

7) Williams, 1 punto

8) Haas, 1 punto

9) Alphatauri, 0 punti

10) Mc Laren, 0 punti

Classifica piloti Mondiale Formula 1 2023

1) Max Verstappen, Red Bull, 44 punti

2) Sergio Perez, Red Bull, 43 punti

3) Fernando Alonso, Aston Martin, 27 punti

4) George Russell, Mercedes-Benz, 21 punti

5) Carlos Sainz, Ferrari, 20 punti

6) Lewis Hamilton, Mercedes-Benz, 20 punti

7) Lance Stroll, Aston Martin, 8 punti

8) Charles Leclerc, Ferrari, 6 punti

9) Valtteri Bottas, Alfa Romeo, 6 punti

10) Esteban Ocon, Alpine, 4 punti