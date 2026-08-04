Europa sottovalutata? I numeri sugli utili dicono il contrario e puntano a nuovi massimi

Le aziende europee stanno sorprendendo i mercati con una stagione degli utili che si rivela ben più solida di quanto molti analisti e investitori avessero previsto solo pochi mesi fa.

I profitti aggregati delle società dell’indice MSCI Europe sono saliti del 14 percento nel secondo trimestre, mentre oltre la metà delle componenti ha battuto le stime di consenso. Entrambi i valori rappresentano i livelli più elevati dal primo trimestre del 2023 e configurano uno dei scorecard più robusti degli ultimi anni per le aziende del Vecchio Continente.

I settori che guidano la crescita dei listini

Questa performance non è un semplice rimbalzo tecnico ma un segnale di rafforzamento strutturale che sta spingendo gli analisti a rivedere al rialzo le aspettative su un ampio ventaglio di settori. La crescita degli utili europei, infatti, arriva dopo un periodo prolungato di revisioni al ribasso e si colloca in un contesto macroeconomico ancora fragile, caratterizzato da una crescita del PIL eurozona contenuta e da tensioni geopolitiche residue. Nonostante ciò, i numeri concreti raccontano una storia diversa: il tasso di battuta delle stime supera il 50 percento e l’incremento del 14 percento supera di gran lunga le previsioni iniziali, che a luglio oscillavano tra l’11,5 e il 15,3 percento a seconda delle fonti.

Un contributo rilevante arriva dal settore energetico, dove i maggiori produttori di petrolio e gas hanno registrato incrementi a tre cifre grazie ai prezzi del greggio sostenuti dalle tensioni internazionali, ma la forza non si esaurisce lì. Anche banche, materiali e alcune realtà legate all’intelligenza artificiale mostrano momentum positivo, contribuendo a un’ampiezza della ripresa che gli investitori globali tendono ancora a sottovalutare. I dati FactSet sul STOXX 600 confermano un tasso di crescita blended del 13,4 percento, con un beat rate del 55,8 percento, solo leggermente inferiore alla media decennale, a dimostrazione che la sorpresa positiva è diffusa e non concentrata su pochi nomi.

La crescita degli utili continuerà?

Questa dinamica sta creando le condizioni per nuovi massimi degli indici azionari europei. L’indice STOXX 600 naviga già intorno ai 657 punti, con un guadagno anno su anno prossimo all’11 percento, mentre gli strategist rivedono al rialzo le stime di fine anno. La sottovalutazione relativa rimane un elemento chiave: il multiplo forward price-to-earnings europeo continua a negoziare con uno sconto significativo rispetto agli Stati Uniti, spesso quantificato intorno al 30-35 percento, offrendo un margine di rivalutazione anche in presenza di una crescita degli utili inferiore a quella americana.

Gli analisti stanno diventando sempre più costruttivi proprio perché i numeri dimostrano che la resilienza aziendale europea è maggiore di quanto il quadro macroeconomico superficiale suggerisca. Società con forte esposizione globale, bilanci solidi e capacità di pricing power stanno convertendo inflazione residua e domanda internazionale in utili reali. Allo stesso tempo, le revisioni al rialzo delle stime di consenso, dopo due anni di quasi ininterrotte downgrade, segnalano un punto di svolta.