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EUR/CHF, il franco perde forza? I segnali tecnici che favoriscono il recupero dell’euro

Gerardo Marciano

16 Luglio 2026 - 18:28

Il cambio euro-franco svizzero mostra segnali di forza. Analizziamo supporti, resistenze e gli elementi che potrebbero confermare il recupero dell’euro.

EUR/CHF, il franco perde forza? I segnali tecnici che favoriscono il recupero dell’euro
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Il mercato valutario raramente cambia direzione senza lasciare qualche indizio. Nelle ultime settimane il cambio EUR/CHF sta iniziando a mostrarne diversi. È ancora presto per parlare di una vera inversione del trend di lungo periodo, ma la struttura tecnica dell’euro contro il franco svizzero presenta elementi che meritano attenzione.

Lo sappiamo, la forza o la debolezza di una valuta rappresentano uno degli indicatori più immediati dello stato di salute di un’economia. Il mercato dei cambi riflette le aspettative degli investitori sulla crescita economica, sull’inflazione e sulle decisioni delle banche centrali, producendo effetti concreti anche sull’economia reale. Una valuta forte tende infatti a ridurre la competitività delle esportazioni e ad agevolare le importazioni, mentre una moneta più debole favorisce le imprese esportatrici ma rende più costosi gli acquisti dall’estero, influenzando anche la dinamica del PIL.

In questo contesto il mercato sta raccontando storie differenti. Da una parte la sterlina continua a mostrare una struttura di forza nei confronti dell’euro: sui grafici giornalieri, settimanali e mensili la moneta unica continua infatti a disegnare massimi e minimi decrescenti, confermando un’impostazione ribassista secondo la Teoria di Dow. Dall’altra parte, invece, il cambio euro/franco svizzero sta mostrando una configurazione tecnica diversa rispetto agli ultimi anni. [...]

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