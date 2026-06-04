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ETF Vanguard raggiunge $1.000 miliardi di patrimonio. Cosa vuol dire per le borse internazionali?

Oliver Hearn

4 Giugno 2026 - 18:11

Si tratta di una novità assoluta per il mondo degli ETF: l’ETF S&P 500 di Vanguard ha raggiunto un patrimonio di oltre 1 trilione di dollari. Ma cosa significa questo per il mondo degli investimenti?

ETF Vanguard raggiunge $1.000 miliardi di patrimonio. Cosa vuol dire per le borse internazionali?
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L’ETF S&P 500 di Vanguard, con l’acronimo VOO alla Borsa di New York, è diventato il primo fondo negoziato in borsa (ETF) della storia a superare 1 trilione di dollari di asset in gestione. Si tratta di un traguardo notevole, ma l’importanza di questo risultato va ben oltre il raggiungimento da parte di un singolo fondo di dimensioni record.

Il risultato evidenzia uno dei più grandi cambiamenti nella finanza moderna: l’ascesa degli investimenti passivi. Invece di cercare di scegliere azioni vincenti, con i gestori di fondi che applicano commissioni elevate per le competenze, milioni di investitori ora preferiscono acquistare fondi che seguono un indice di mercato. L’ETF di Vanguard segue l’indice S&P 500, offrendo agli investitori un’esposizione alle più grandi società quotate negli Stati Uniti a un costo relativamente basso rispetto ai tradizionali fondi gestiti attivamente. Con una commissione annuale dello 0,03%, è diventato uno dei prodotti di investimento più popolari al mondo.

La crescita di questo particolare fondo è stata straordinaria. Dal 2022, il suo patrimonio è quadruplicato, favorito dalla solida performance del mercato azionario e dall’enorme domanda da parte degli investitori di esposizione alle aziende tecnologiche che stanno trainando il boom dell’intelligenza artificiale. [...]

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