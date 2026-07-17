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Differenza tra ETF e fondi comuni di investimento. Guida al risparmio gestito

Claudia Cervi

17 Luglio 2026 - 17:24

La differenza tra ETF e fondi comuni di investimento è solo nei costi? Una guida per capire i pro e i contro e per investire in modo consapevole.

Differenza tra ETF e fondi comuni di investimento. Guida al risparmio gestito
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In Italia sono 12,4 milioni gli italiani che hanno deciso di investire in fondi comuni. Nel 2025, 1,5 milioni di loro hanno sottoscritto un fondo per la prima volta nella vita. E il totale investito dalle famiglie italiane è 679 miliardi di euro. Questi numeri vengono dall’Osservatorio Assogestioni, uno studio che traccia da 30 anni il comportamento dei risparmiatori italiani sui fondi.

ETF e fondi comuni di investimento promettono lo stesso risultato: diversificare il portafoglio senza la necessità di avere capitali enormi. Ma funzionano con un meccanismo opposto. Uno replica passivamente un indice, l’altro cerca di batterlo attivamente.

Come funzionano davvero i due strumenti? Quali sono i costi effettivi? Nel 2026, i risparmiatori italiani continuano a scegliere fondi comuni. Eppure le alternative esistono e costano molto meno.

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ETF e fondi comuni di investimento: cosa sono

Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo quotato in Borsa che replica esattamente un indice relativo ad azioni, bond, materie prime. Comprare un ETF sull’S&P 500 permette di ottenere un rendimento che segue quello dell’S&P 500, commissioni escluse.

Un fondo comune di investimento, invece, affida il denaro a un gestore che prova a battere l’indice di riferimento con scelte proprie. Compra azioni che ritiene possano fare bene e vende quelle che crede faranno male. La gestione attiva non garantisce però che il rendimento dell’investimento sia superiore a quello del benchmark.

ETF e fondi comuni di investimento: costi e commissioni

La principale differenza tra ETF e fondi comuni riguarda costi e commissioni. Gli ETF costano meno.

Un ETF ha una commissione totale annua (TER) che va dallo 0,03% all’0,5% all’anno a seconda della complessità. Su 10.000 euro, si pagano tra 3 e 50 euro l’anno. Non ci sono commissioni di entrata o uscita: si compra e vende come un’azione, pagando solo lo spread bid-ask (la differenza tra prezzo di acquisto e vendita).

Un fondo comune tradizionale prevede invece una commissione di sottoscrizione (1-3% al momento dell’acquisto), una commissione di gestione (0,8-2% all’anno), una commissione di incentivo (0-2% se il fondo supera una determinata soglia), una commissione di uscita (0-1,5% alla vendita) e spese per la banca depositaria (dove sono custoditi i titoli che fanno parte del patrimonio del fondo, lo 0,1-0,4% all’anno).

Su 10.000 euro, si pagano 100-300 euro solo all’entrata, poi 80-200 euro ogni anno di gestione. Eppure, nel 2026, il canale bancario continua a dominare la distribuzione dei fondi italiani (95%), secondo Assogestioni.

Nel lungo termine, questa differenza di costi si traduce in performance reale. Su 20 anni, un fondo che costa il 1,5% all’anno versus un ETF che costa lo 0,2% accumula un deficit di oltre il 20% del capitale investito solo in commissioni.

ETF e fondi comuni di investimento: quotazione e valore di mercato

Gli ETF si negoziano in Borsa dalle 09:00 alle 17:30. Il prezzo si aggiorna ogni secondo in base a domanda e offerta. In ogni momento della seduta si può comprare e vendere, controllando il prezzo sulla home banking in tempo reale.

I fondi comuni di investimento non sono quotati e per investire bisogna rivolgersi a una banca o a un promotore finanziario che funge da intermediario con la società che gestisce il fondo. Il valore di mercato della quota è dato dal NAV (Net asset value) cioè, il valore di mercato degli impieghi del fondo al netto delle spese di gestione/ il numero di quote in circolazione, calcolato una volta al giorno. Non c’è un aggiornamento in tempo reale.

Le differenze tra ETF e fondi comuni di investimento:

Caratteristica ETF Fondo comune di investimento
Gestione passiva attiva
Performance in linea con benchmark superiore al benchmark
Costi bassi (negoziazione + TER) spese di sottoscrizione, di gestione, di incentivo, per banca depositaria, per uscita
Quotazione in Borsa non quotato
Negoziazione continua, come le azioni una volta al giorno al valore del NAV

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Come investono gli italiani nel 2026

Il 57% dei sottoscrittori italiani di fondi comuni sceglie il versamento in un’unica soluzione (PIC), secondo gli ultimi dati di Assogestioni. Nel 2025 rappresentava il 61% degli investimenti. Il 21% sceglie i piani di accumulo (PAC), ma questa quota supera il 50% tra gli under 45. Il 22% sceglie la forma mista PIC/PAC.

L’asset allocation evidenzia una propensione ancora molto forte per gli investimenti obbligazionari (56%), seguita dalle azioni (38%). Nei fondi italiani dominano le obbligazioni (70%), mentre nei fondi esteri cresce il peso delle azioni che diventano prevalenti nei fondi cross-border (57%).

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# Fondi di investimento
# ETF
# Risparmio gestito
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