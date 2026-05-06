Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

ETF bancari, i 4 ISIN che stanno facendo impazzire i portafogli degli italiani

Redazione Money Premium

6 Maggio 2026 - 14:03

Dopo le trimestrali record, ecco 4 ETF bancari da considerare subito. Le loro caratteristiche e come inserirli in portafoglio.

ETF bancari, i 4 ISIN che stanno facendo impazzire i portafogli degli italiani

Dopo i risultati eccezionali di UniCredit, Banco BPM e altri big del credito italiano e iberico, l’indice STOXX Europe 600 Banks ha toccato livelli vicini ai massimi storici, confermando come le banche rappresentino oggi uno dei comparti più dinamici del listino continentale. Per i risparmiatori e gli investitori italiani, questo scenario non è solo una notizia di mercato: rappresenta un’opportunità concreta per diversificare il portafoglio senza dover selezionare singole azioni, con il vantaggio di costi contenuti e una liquidità elevata.

Gli ETF sulle banche permettono infatti di ottenere un’esposizione pura al credito europeo, mitigando i rischi di concentrazione tipici delle singole società quotate, e si adattano perfettamente al profilo fiscale italiano, soprattutto nella versione ad accumulazione che consente di differire la tassazione al momento del realizzo.

Per l’investitore retail italiano, che spesso ha un portafoglio dominato da BTP o conti deposito, inserire un ETF bancario significa aggiungere un componente azionario difensivo ma con upside significativo, senza dover monitorare ogni giorno bilanci e guidance. La scelta però non è banale: esistono differenze sostanziali tra gli indici replicati, tra politica di distribuzione e accumulazione, tra costi e dimensioni del fondo, e queste influiscono direttamente sul rendimento netto a lungo termine e sulla gestione quotidiana del risparmio. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Banche
# ETF
# Unicredit S.p.A.

Seguici su

FT logo

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

I post sui social media di Trump hanno trasformato il trading del petrolio, secondo Citadel

I post di Trump scuotono i mercati energetici: volatilità record, trader in (…)

21 aprile 2026

Addio Piigs. I Bifs sono i nuovi bersagli del mercato obbligazionario in Europa

Non solo inflazione: il vero problema che colpisce i mercati europei è (…)

15 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 12/05/2026 Sei favorevole al ritiro della Nato dalle basi militari italiane?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Come trasformare 10.000€ in 250.000€ con questi ETF

ETF e Fondi

Come trasformare 10.000€ in 250.000€ con questi ETF
Il BTP ti dà il 3%. Questi strumenti il 10%. Perché nessuno te ne parla?

ETF e Fondi

Il BTP ti dà il 3%. Questi strumenti il 10%. Perché nessuno te ne parla?

Correlato

Il segreto dei bond che rendono il doppio dei BTP (e nessuno conosce)

Analisi dei Mercati

Il segreto dei bond che rendono il doppio dei BTP (e nessuno conosce)