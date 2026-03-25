Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Esonero contributivo in agricoltura, ecco chi può ottenerlo

Nadia Pascale

25 Marzo 2026 - 15:20

Il Ministero dell’Agricoltura pubblica il decreto con l’estensione dell’esonero contributivo per le imprese agricole. Ecco chi sono i beneficiari e come ottenere maggiori aiuti.

Esonero contributivo in agricoltura, ecco chi può ottenerlo

Esonero contributivo per le imprese agricole, con la nuova soglia degli aiuti de minimis, le aziende che hanno subito danni da eventi calamitosi possono ottenere maggiori aiuti e si estende l’esonero contributivo.

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, aggiornato dal regolamento (UE) 2024/3118 ha innalzato il massimale di aiuti concedibile da 25.000 a 50.000 euro per impresa nell’arco di tre esercizi finanziari. Il provvedimento viene reso esecutivo nel 2026 con il decreto del 13 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2026, del Ministero dell’Agricoltura sovranità alimentare e foreste e che consente, quindi, di estendere gli sgravi contributivi previsti per le imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi calamitosi degli anni 2021 e 2022.

Ecco nel dettaglio quali imprese agricole possono fruire dell’esonero contributivo e le istruzioni operative.

Esonero contributivo imprese agricole esteso: beneficiari

Il decreto del Ministero dell’Agricoltura pubblicato il 21 marzo 2026 rende operative le nuove soglie del regime di aiuti de minimis per l’esonero contributivo INPS a favore delle imprese agricole colpite da eventi climatici eccezionali. In particolare, il provvedimento interviene su pratiche rimaste sospese o definite oltre il 30 giugno 2023.
Le imprese devono valutare se, in base agli aiuti ricevuti e alle nuove soglie possono rientrare e ottenere l’integrazione rispetto agli aiuti di cui già si è fruito nell’arco del triennio.

leggi anche

Contributi agricoltura 2026, riparte il bando Generazione Terra
Contributi agricoltura 2026, riparte il bando Generazione Terra

Possono ottenere l’integrazione le imprese agricole danneggiate da eventi dichiarati eccezionali e che che hanno presentato domanda di esonero contributivo ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 102/2004.
Si tratta per eventi calamitosi del 2021 di aziende ubicate in:

  • Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto, Liguria e Campania per gli eventi del 7-9 aprile;
  • Lazio per gli eventi dal 6 al 9 aprile;
  • Lombardia per gli eventi dal 5 all’8 aprile;
  • Emilia Romagna per gli eventi dal 1° all’11 aprile;
  • Toscana per gli eventi dal 1° al 10 aprile.

Per l’anno 2022 gli eventi interessati dall’integrazione dall’esonero contributivo sono:

  • Campania per gli eventi dal 1° maggio al 30 settembre;
  • Emilia Romagna per gli eventi dal 1° maggio al 27 settembre;
  • Lazio, Veneto, Molise e Sicilia per gli eventi dal 1° maggio al 31 agosto;
  • Umbria, Basilicata, Piemonte per gli eventi dal 1° maggio al 30 settembre;
  • provincia di Trento per gli eventi dal 1° maggio al 7 ottobre;
  • Valle d’Aosta per gli eventi dal 1° maggio al 6 ottobre;
  • Toscana per gli eventi dal 1° maggio al 30 settembre;
  • Friuli Venezia Giulia per gli eventi dal 1° maggio all’8 agosto;
  • Lombardia per gli eventi dal 1° maggio al 10 agosto;
  • Calabria per gli eventi dal 1° giugno al 1° ottobre;
  • Puglia per gli eventi dal 1° gennaio al 30 settembre.

Come ottenere l’esonero contributivo

In base a quanto fissato dall’articolo 1 del decreto del Ministero dell’agricoltura del 13 marzo 2026, “L’INPS, nell’ambito delle procedure attivate, procede alla concessione degli sgravi, dopo aver verificato che l’importo risultante dallo sgravio contributivo, sommato agli altri strumenti di aiuto già concessi dalle regioni, non comporti una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalle imprese.”

Ne consegue che le imprese non devono presentare istanza, sono valide le domande già presentate e sarà riconosciuta l’integrazione nel caso in cui le imprese non abbiano superato le nuove soglie degli aiuti de minimis.

leggi anche

Polizza catastrofale, ecco chi deve farla entro il 31 marzo
Polizza catastrofale, ecco chi deve farla entro il 31 marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# INPS
# Contributi Previdenziali
# Ministero dell’Agricoltura

Seguici su

FT logo

Perché la fusione Poste-TIM potrebbe essere un flop? L’analisi del FT

Perché nessuno crede davvero nell’operazione Poste–TIM? Ecco cosa turba i (…)

24 marzo 2026

Boom clamoroso in Borsa. Questa azienda vola oltre il 500% al suo debutto

IPO da capogiro. Perché il titolo di questa azienda ha fatto meglio di quasi (…)

18 marzo 2026

Rivelazione del Financial Times. 10 miliardi $ in fuga da questi fondi di private credit

Allarme a Wall Street: la corsa ai riscatti scuote il boom del credito (…)

16 marzo 2026

C’è un “trucco” per avere una pensione più alta, secondo il Financial Times

L’AI promette pensioni migliori ma è davvero così? L’analisi del Financial (…)

12 marzo 2026

Perché il petrolio a 200 dollari al barile non è più impensabile?

Cosa succede se il flusso di petrolio si ferma davvero? Il prezzo sarebbe (…)

9 marzo 2026

Sorpasso clamoroso. L’Italia supera il Regno Unito in un indicatore chiave

Smentiti i segnali di crisi dell’Italia che ora sorpassa il Regno (…)

5 marzo 2026

SONDAGGIO
Termina il 29/03/2026 Giorgia Meloni deve dimettersi perché ha perso il referendum sulla giustizia?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Contributi a fondo perduto fino al 50% della spesa per questi allevatori

Bandi e finanziamenti

Contributi a fondo perduto fino al 50% della spesa per questi allevatori
Bonus agricoltura 2026, come richiedere fino a 600.000 euro con “Più Impresa”

Bandi e finanziamenti

Bonus agricoltura 2026, come richiedere fino a 600.000 euro con “Più Impresa”

Correlato

Contributi agricoltura 2026, riparte il bando Generazione Terra

Bandi e finanziamenti

Contributi agricoltura 2026, riparte il bando Generazione Terra