Quanto è forte esercito Iran: armi, aviazione e nucleare, rischi guerra con Israele

Quanto è forte l’esercito dell’Iran? Una domanda questa di grande attualità dopo l’attacco di Israele che ha bombardato diverse città iraniane compresa la capitale Teheran.

Una guerra tra Iran e Israele così appare essere alle porte, con il conflitto che potrebbe diventare mondiale se dovesse allargarsi a tutto il Medio Oriente e, inevitabilmente, anche agli Stati Uniti.

L’Iran è alleato di ferro di Hamas, Hezbollah e Houthi, ma ancora più saldo è il rapporto tra l’Iran e la Russia, un simposio non solo politico ma anche militare visti i tanti droni iraniani forniti a Mosca che stanno avendo un ruolo di rilievo nella guerra in Ucraina.

Dopo i diversi screzi militari degli scorsi mesi, Israele alla fine ha deciso di lanciare un attacco senza precedenti nella convinzione che l’Iran fosse sul punto di sviluppare armi nucleari, colpendo non a caso centri di arricchimento dell’uranio e uccidendo sei scienziati che lavoravano nei siti.

In questo scenario pre-bellico, vediamo allora come è composto l’esercito dell’Iran, dando uno sguardo alla sua aviazione e alle armi a disposizione senza tralasciare la questione del nucleare di recente tornata in auge dopo che la Casa Bianca, per volere di Trump che si era sfilato dall’accordo siglato con Teheran ai tempi dell’amministrazione Obama, vuole ora giungere a un accordo con il regime iraniano.

