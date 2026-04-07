Oltre mezzo milione di studenti italiani si prepara all’esame di maturità 2026. Quando ci saranno le prove scritte e quelle orali dell’esame di Stato e quali sono le novità per quest’anno? La novità più importante per chi deve sostenere la prova va ricercata nel colloquio orale che sarà focalizzato su quattro discipline e prevede anche la valutazione della maturazione personale. Autonomia, responsabilità e crescita dell’alunno, quindi, saranno valutate dalla commissione di esame.

L’intento delle modifiche introdotte all’esame di maturità 2026 è quello di superare una prova ritenuta fredda e anacronistica che non rispecchia quella che dovrebbe essere la scuola italiana oggi, ovvero un’istituzione che punti a valorizzare la persona affiancando all’istruzione l’educazione.

L’esame di maturità, quindi, cambia radicalmente dal 2026 mettendo al centro la valutazione del percorso del singolo studente. Cambia anche la denominazione: da “esame di Stato” si torna a “esame di Maturità”.

Vediamo le date, come funziona e cosa cambia nello specifico nell’esame di quest’anno.

Novità esame di maturità 2026

La Commissione d’esame non sarà chiamata a giudicare solo il grado di apprendimento nozionistico degli studenti, ma anche a valutare la crescita personale del candidato: questo aspetto si tradurrà in un punteggio reale. Lo studente durante la prova orale, quindi, dovrà dimostrare quello che ha studiato e il percorso di maturazione compiuto.

La nuova griglia di valutazione della prova orale tra le varie voci che dovranno essere valutate dai membri delle commissioni fa il suo debutto la definizione del «Grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio». Da sola, questa voce, vale un massimo di 5 punti dei 20 che possono essere assegnati con il colloquio orale.

Le fasce di punteggio tra cui possono essere divisi i candidati sono cinque:

da 0,5 a 1 punto : grado di maturazione molto parziale e un livello di autonomia e responsabilità incompleto;

: grado di maturazione molto parziale e un livello di autonomia e responsabilità incompleto; da 1,5 a 2,5 punti : limitato grado di maturazione e di autonomia; necessita di guida e di supporto per gestire scelte e responsabilità;

: limitato grado di maturazione e di autonomia; necessita di guida e di supporto per gestire scelte e responsabilità; da 3 a 3,5 punti : apprezzabile livello di maturazione; è in grado di assumere decisioni autonome e gestire con sicurezza scelte personali;

: apprezzabile livello di maturazione; è in grado di assumere decisioni autonome e gestire con sicurezza scelte personali; da 4 a 4,5 punti : alto grado di maturazione, autonomia e responsabilità; è capace di riflettere criticamente sulle proprie scelte e sul proprio agire;

: alto grado di maturazione, autonomia e responsabilità; è capace di riflettere criticamente sulle proprie scelte e sul proprio agire; 5 punti : elevato grado di autonomia e maturazione personale; sa gestire responsabilità significative in modo esemplare per gli altri".

: elevato grado di autonomia e maturazione personale; sa gestire responsabilità significative in modo esemplare per gli altri". Il colloquio orale dovrà iniziare con una riflessione del candidato sul punto di arrivo raggiunto come studente e come persona, esponendo quello che ha indicato nel curriculum dello studente. Il confronto con la commissione e l’esame generale si trasforma in una sorta di anteprima di quella che sarà, poi, la vita adulta dello studente.

Stop alle scene mute di protesta

Un’altra novità introdotta riguarda il mettere un freno alle scene mute di protesta nella prova orale dell’esame di maturità. Negli scorsi anni si è assistito in diversi casi a studenti che arrivavano alla prova orale con più di 60 punti su 100 (avendo, quindi, il superamento dell’esame già certo) che si sono rifiutati, per protesta contro il sistema scolastico, di sostenere la prova orale.

Da quest’anno, però, questa usanza viene interrotta perché l’esame di maturità sarà considerato valido, al di là del punteggio accumulato, solo se il candidato ha affrontato regolarmente tutte le prove: rifiutarsi di sostenere la prova orale, quindi, equivale a una bocciatura.

L’esame di maturità prende il via giovedì 18 giugno alle ore 8:30 con la prima prova scritta, quella di italiano. L’esame, come negli anni precedenti prevede due prove scritte (o una scritta e una pratica) e un colloquio orale con materie specifiche definite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per vari indirizzi di studio.

Vediamo il calendario dell’esame di maturità 2026:

Data Prova Orario / Note 18 Giugno 2026 Prima Prova Scritta 8:30 - Italiano (7 tracce) 19 Giugno 2026 Seconda Prova Scritta Materie d’indirizzo (es. Matematica, Latino) 25 Giugno 2026 Terza Prova (EsaBac) Solo per indirizzi internazionali Fine Giugno /Inizio Luglio Colloqui Orali Calendario definito dalle singole commissioni

Materie seconda prova scritta esame di maturità 2026

La prima prova scritta, per tutti i maturandi, sarà Italiano.

Le materie scelte per la seconda prova scritta per i licei sono:

Liceo Scientifico : Matematica;

: Matematica; Liceo linguistico : Lingua e cultura straniera 1;

: Lingua e cultura straniera 1; Liceo delle Scienze umane : Scienze umane;

: Scienze umane; Liceo delle Scienze umane indirizzo Economico-sociale : Diritto ed Economia politica;

: Diritto ed Economia politica; Liceo artistico : discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi;

: discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi; Liceo musicale : Teoria, analisi e composizione;

: Teoria, analisi e composizione; Liceo coreutico: Tecniche della danza;

Per gli Istituti tecnici la seconda prova scritta sarà incentrata su:

Economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (anche nelle articolazioni Relazioni internazionali per il marketing e Sistemi informativi aziendali);

(anche nelle articolazioni Relazioni internazionali per il marketing e Sistemi informativi aziendali); Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo ;

; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ;

; nell’indirizzo Informatica e telecomunicazioni , Sistemi e reti sia per l’articolazione Informatica che per l’articolazione Telecomunicazioni;

, Sistemi e reti sia per l’articolazione Informatica che per l’articolazione Telecomunicazioni; Produzioni vegetali per le articolazioni Produzioni e trasformazioni e Gestione dell’ambiente e del territorio degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione Viticoltura ed enologia).

Materie prova orale esame di maturità 2026

L’esame, da quest’anno, nella prova orale si concentra su 4 materie specifiche designate dal Ministero per ogni indirizzo di studio. Viene meno, quindi, la prova orale multidisciplinare libera e il colloquio si concentrerà nella preparazione dello studente sulle materie scelte che sono:

Liceo classico : italiano, latino, storia, matematica;

: italiano, latino, storia, matematica; Liceo scientifico : italiano, matematica, storia, scienze naturali;

: italiano, matematica, storia, scienze naturali; Liceo scienze umane : italiano, scienze umane, lingua e cultura straniera, storia dell’arte;

: italiano, scienze umane, lingua e cultura straniera, storia dell’arte; Liceo linguistico : italiano, lingua straniera 1, lingua straniera 2, scienze naturali. La scelta di quali lingue portare dipende dal piano di studi specifico della classe (solitamente sono le lingue oggetto di studio triennale);

: italiano, lingua straniera 1, lingua straniera 2, scienze naturali. La scelta di quali lingue portare dipende dal piano di studi specifico della classe (solitamente sono le lingue oggetto di studio triennale); Liceo musicale : italiano, teoria analisi e composizione, storia della musica, filosofia;

: italiano, teoria analisi e composizione, storia della musica, filosofia; Liceo Coreutico : italiano, tecniche della danza classica, tecniche della danza contemporanea, filosofia, storia della danza;

: italiano, tecniche della danza classica, tecniche della danza contemporanea, filosofia, storia della danza; Liceo artistico: italiano, lingua straniera 1, lingua straniera 2, discipline artistiche.

Per gli Istituti Tecnici le materie della prova orale sono:

Amministrazione Finanza e Marketing AFM : italiano, economia aziendale, seconda lingua comunitaria, diritto;

: italiano, economia aziendale, seconda lingua comunitaria, diritto; Relazioni internazionali per il marketing : italiano, economia aziendale e geo-politica, lingua inglese, diritto

: italiano, economia aziendale e geo-politica, lingua inglese, diritto Costruzioni ambiente e territorio : italiano; progettazione, costruzioni e impianti; lingua inglese; topografia

: italiano; progettazione, costruzioni e impianti; lingua inglese; topografia Meccanica, meccatronica, energia (articolazione Meccanica e meccatronica): italiano; meccanica, macchine ed energia; lingua inglese; sistemi e automazioni

(articolazione Meccanica e meccatronica): italiano; meccanica, macchine ed energia; lingua inglese; sistemi e automazioni Informatica e telecomunicazioni (articolazione informatica) : italiano, sistemi e reti, lingua inglese, informatica

: italiano, sistemi e reti, lingua inglese, informatica Grafica e comunicazioni : italiano, progettazione multimediale, lingua inglese, tecnologie dei processi di produzione

: italiano, progettazione multimediale, lingua inglese, tecnologie dei processi di produzione Turistico : italiano, discipline turistiche e aziendali, seconda lingua comunitaria, arte e territorio

: italiano, discipline turistiche e aziendali, seconda lingua comunitaria, arte e territorio Elettronica ed elettrotecnica (articolazione elettronica): italiano, tecnologia e progettazione sistemi elettrici ed elettronici, lingua inglese, elettrotecnica ed elettronica.

Nonostante la focalizzazione su queste 4 materie, la commissione può comunque porre domande di Educazione Civica, che resta trasversale.