Gli errori di investimento commessi da Warren Buffett: «Le azioni più stupide che ho comprato»

È considerato il più grande investitore di valore di sempre, soprannominato «oracolo di Omaha» proprio grazie alla sua abilità di previsione negli investimenti finanziari, eppure anche Warren Buffet ha commesso degli errori facendo investimenti sbagliati.

Ogni anno Warren Buffett, presidente di Berkshire Hathaway, in una lettera annuale agli azionisti condivide i punti finanziari dell’azienda e le spiegazioni delle sue filosofie di investimento. Una delle più famose riprende l’assunto socratico «so di non sapere».

Ogni anno, come racconta la Cnbc, gli investitori sperano di raccogliere spunti originali dall’«Oracolo di Omaha» e dalla sua carriera di successo. Eppure nell’ultima lettera dedicata agli azionisti, Warren Buffet ha raccontato anche qualche piccolo errore:

“Negli anni ho commesso molti errori. Di conseguenza, la nostra vasta collezione di imprese è attualmente composta da poche imprese che hanno un’economia davvero straordinaria, molte che godono di ottime caratteristiche economiche e un grande gruppo che è marginale. Lungo la strada, altre aziende in cui ho investito sono morte, i loro prodotti non desiderati dal pubblico”.

Gli errori di investimento di Warren Buffett

Nel report annuale Buffet spiega come i risultati Berkshire «sono stati il prodotto di circa una dozzina di decisioni veramente buone» nel corso di 58 anni; anche se sicuramente sono state molte di più le decisioni «buone». Ma quali sono le peggiori decisioni di investimento che ha fatto Warren Buffett?

I più grandi errori di investimento di Buffett: acquistare Berkshire Hathaway

Nel 2010 durante un’apparizione su Cnbc, Warren Buffet ha definito Berkshire Hathaway “le azioni più stupide che abbia mai comprato”. Il tutto ha inizio quando nel 1962 Buffett aveva costruito una partecipazione in quella che, all’epoca, era un’azienda tessile in fallimento. In un primo momento, accettò di rivendere le sue azioni al proprietario Seabury Stanton a $ 11,50 per azione. Ma quando Buffett ha ricevuto la lettera di offerta dal Berkshire, il prezzo era cambiato a $ 11 3/8.

A quel punto decise che piuttosto che vendere le azioni era il momento di acquistarle e prendere il controllo della società. Ed è quello che fece, licenziando poi Stanton.

“Avevo ora impegnato una grande quantità di denaro in un affare terribile”, commentò successivamente Buffett dell’acquisto. Un errore che, secondo i calcoli fatti dallo stesso Warren Buffett, valeva 200 miliardi di dollari. Un errore che nasce dal non aver lasciato le emozioni fuori dall’investimento: un buon investitore non si lascia guidare dalle emozioni e dai sentimenti.

L’acquisto di Dexter Shoe

Nel 1993 Warren Buffett ha acquistato l’azienda di scarpe americana Dexter Shoe e come ha spiegato nella lettera agli investitori nel 2007: “Quello che avevo valutato come un vantaggio competitivo duraturo è svanito nel giro di pochi anni”.

Un errore aggravato dal pagamento di 443 milioni di dollari per la società in azioni del Berkshire anziché in contanti. Oggi, le azioni varrebbero oltre 12 miliardi di dollari.

“Come disastro finanziario, questo merita un posto nel Guinness dei primati”, ha commentato Buffett nella sua lettera agli azionisti del 2014. L’insegnamento che si può trarre da questo errore di investimento di Warren Buffet è legato alla diversificazione: deviare una parte importante delle proprie risorse dagli investimenti principali per rischiare su qualcosa di sconosciuto è sempre una mossa molto pericolosa.

Attendere nella vendita Tesco

“Un investitore attento, mi vergogno a dirlo, avrebbe venduto azioni Tesco prima. Ho fatto un grosso errore con questo investimento perdendo tempo”, dice Buffett.

Alla fine del 2012, Berkshire possedeva 415 milioni di azioni del droghiere britannico Tesco, un investimento di 2,3 milioni di dollari e nel corso dell’anno successivo i rapporti con l’azienda sono diventati complicati e Warren Buffett ha venduto 114 milioni di azioni.

“Durante il 2014, i problemi di Tesco sono peggiorati di mese in mese. La quota di mercato dell’azienda è diminuita, i suoi margini si sono contratti e sono emersi problemi contabili”, ha scritto Buffett. “Nel mondo degli affari, le cattive notizie spesso emergono in serie: vedi uno scarafaggio nella tua cucina; con il passare dei giorni incontri i suoi parenti”.

Alla fine ha venduto la rimanente partecipazione nell’azienda e ha subito una perdita di 444 milioni di dollari.