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Enel a luglio stacca un dividendo da €0,26 ma brucia cassa. Chi compra ora rischia grosso?

Redazione Money Premium

16 Luglio 2026 - 09:54

Quando il payout ratio rimane stabilmente sopra il livello sostenibile, anche una crescita degli utili rischia di non tradursi automaticamente in maggiore solidità del dividendo futuro

Enel a luglio stacca un dividendo da €0,26 ma brucia cassa. Chi compra ora rischia grosso?
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Nel contesto degli investimenti orientati al reddito, il prossimo stacco del dividendo di Enel SpA (BIT:ENEL) rappresenta un momento significativo per gli azionisti.

L’azienda, operatore integrato nei settori dell’elettricità e del gas a livello mondiale, si appresta infatti a staccare il dividendo nei prossimi giorni. Chi acquisterà le azioni a partire dal 20 luglio non risulterà più iscritto nel libro soci in tempo per ricevere il pagamento, che avverrà il 22 luglio. Questa dinamica temporale rende essenziale agire con tempestività per chi desidera incassare la prossima cedola.

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