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Emoji 18.0 in arrivo. Ecco la lista delle 9 nuove faccine

Pasquale Conte

16 Luglio 2026 - 13:26

Ora è anche ufficiale, stanno per arrivare ben 9 emoji tutte nuove sui nostri smartphone. Ecco di quali si tratta e da quando saranno utilizzabili.

Emoji 18.0 in arrivo. Ecco la lista delle 9 nuove faccine
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Se sei un appassionato di messaggistica e passi le tue giornate su app come WhatsApp, avrai sicuramente inviato almeno una volta le emoji. Si tratta di piccole icone che vengono usate da anni nei testi per esprimere emozioni o per rappresentare oggetti e azioni in maniera alternativa e simpatica.

Ogni emoji corrisponde a un codice numerico universale, approvato dal Consorzio Unicode. Il design finale può cambiare in base al sistema operativo o all’app che utilizzi, sebbene negli ultimi anni le differenze tra iOS e Android si siano assottigliate. E intanto, nuovi aggiornamenti periodici danno modo agli utenti di usufruire di tante nuove faccine. Proprio in queste ore è stato comunicato l’arrivo di Emoji 18.0, un update che introduce ben 9 emoji da scoprire.

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Quali sono le 9 nuove emoji

La responsabile delle emoji di Unicode Jennifer Daniel ha dato una prima anteprima delle nuove emoji che verranno rilasciate col prossimo aggiornamento a Emoji 18.0. A partire dalla faccina Meteora, ossia una palla di fuoco che può rappresentare crisi esistenziali o fasi catastrofiche.

Arrivano poi nuove alternative per il Cetriolo e il Sottaceto, così come varianti di Farfalle Blu. Non mancano le emoji completamente inedite, come quella del Faroche potrà rappresentare una luce guida nella notte oscura” e quella della Gomma per comunicare l’impulso di cambiare. Spazio anche a una nuova faccina a Forma di Mano che indica verso sinistra e destra.

Infine la Faccia Sorridente Incrinata quando vuoi dire di essere felice ma internamente non lo sei e la Rete che rappresenta il processo di cattura o estrazione di qualcosa dall’etere digitale.

Quando arrivano le nuove emoji

L’arrivo di Emoji 18.0 è previsto per la primavera del 2027. Come fare per usufruirne? Non devi scaricare nessuna applicazione separata, ti basta aggiornare il sistema operativo del tuo smartphone o le singole app di messaggistica come WhatsApp. Ogni volta che il consorzio Unicode approva nuovi simboli, questi vengono integrati in automatico nei device tramite pacchetti di aggiornamento.

Se hai un iPhone, apri le Impostazioni e vai su Generali > Aggiornamento Software. Se è presente una nuova versione, scaricala e installala. Al riavvio, aprendo il tastierino e facendo tap sull’icona dedicata alle emoji vedrai tutte le nuove faccine disponibili.

Da Android, invece, devi aggiornare sia il sistema operativo sia la singola tastiera virtuale (se installata). Vai quindi prma in Impostazioni > Aggiornamento software e installa l’ultima versione disponibile per il tuo modello. Se usi la tastiera Gboard di Google o quella di Samsung, apri il Google Play Store, cerca l’app e premi su Aggiorna.

E per le singole app come WhatsApp o Telegram? Il procedimento rimane lo stesso. Devi quindi aprire il Play Store da Android o l’App Store da iPhone, cercare il nome dell’app che preferisci e premere il tasto Aggiorna se disponibile.

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