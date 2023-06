Elon Musk è l’uomo più ricco al mondo, ecco quanto guadagna (e come)

Elon Musk è l’uomo più ricco del mondo, almeno per il momento.

Dopo aver ceduto temporaneamente lo scettro al manager francese Bernard Arnoult, infatti, Elon Musk a giugno 2023 torna a scalare la classifica grazie a un patrimonio che - secondo Bloomberg Billionaires Index - ha toccato i 199 miliardi di dollari (rispetto ai 191 miliardi del francese e ai 148 miliardi di Jeff Bezos che completa il podio).

Nonostante le perdite registrate negli ultimi mesi - Musk è stato infatti il primo uomo a perdere 200 miliardi di dollari dal suo patrimonio personale - il patron di Tesla torna nuovamente in vetta alla classifica degli uomini più ricchi al mondo confermando di essere uno dei top manager del panorama mondiale.

Per Musk, quindi, in questi mesi sono state delle vere e proprie montagne russe: questo perché buona parte della sua ricchezza dipende dall’andamento dei mercati, nonché dalle oscillazioni del titolo di Tesla. Può capitare quindi che in pochi giorni possano esserci guadagni o perdite di portata talmente elevata da portare a cambiamenti rilevanti nella suddetta classifica.

Per adesso, quindi, Elon Musk può godersi il primato e, soprattutto, il suo patrimonio da 199 miliardi di dollari. Ma facciamo chiarezza su come l’imprenditore sudafricano - ma di cittadinanza canadese naturalizzato statunitense - ha raggiunto un tale risultato analizzando tutte le sue proprietà e ricchezze.

Chi è Elon Musk

Elon Reeve Musk, nato a Pretoria in Sudafrica il 28 giugno del 1971 (ha 51 anni) da padre ricco ingegnere e madre nutrizionista e supermodella. Sin da piccolo Elon ha la passione per la tecnologia e le invenzioni. A soli 10 anni impara da solo a programmare e a 12 anni vende il suo primo software: il codice sorgente per un videogioco per 500 dollari.

Dopo aver conseguito un Bachelor of Science in Economia (presso la Wharton School of the University of Pennsylvania) e un Bachelor of Arts in fisica (al College of Arts and Sciences) e aver tentato un dottorato in fisica applicata e scienza dei materiali alla Stanford University (da cui si ritirò dopo appena due giorni per inseguire le sue aspirazioni imprenditoriali), ha iniziato a costruire la sua fortuna con la sua prima azienda, Zip2 Corporation, fondata con il fratello Kimbal nel 1995, che potremmo definire un Google Maps ante litteram.

Nel 1999 una divisione di Compaq Computer Corporation acquista Zip2 per 307 milioni in contanti e 34 milioni di dollari in opzioni su azioni. Con i soldi guadagnati i fratelli Musk creano X.com, una società di servizi finanziari e pagamenti online, che in seguito alla fusione con Confinity diverrà PayPal. Musk era uno dei principali azionisti di PayPal, così quando eBay ha comprato la società nel 2002 Musk ha guadagnato la bellezza di 180 milioni di dollari.

Nel 2002 fonda Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX), con l’obiettivo di costruire veicoli spaziali per i viaggi nello spazio. A maggio 2020 la compagnia fa notizia per il lancio della capsula Crew Dragon con a bordo due astronauti, un evento epocale per la Nasa: si tratta del primo volo in orbita effettuato da una società privata.

Nel 2003 Elon Musk fonda Tesla, azienda di auto elettriche, pannelli solari e soluzioni di energia rinnovabile che si distingue per le sue tecnologie rivoluzionarie e il design. Nel 2019 la Model 3 di Tesla è diventata l’auto elettrica più venduta della storia, portando Tesla a generare entrate per 24,6 miliardi $ nel 2019. A ottobre 2021 Tesla ha vinto il primato di casa automobilista che vale di più nella storia americana: ha raggiunto in Borsa 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, più di General Motors e Ford.

Ad aprile 2022, dopo essere diventato il maggior azionista dell’azienda con il 9,2% di quote, Elon Musk ha comprato Twitter con un accordo da $ 44 miliardi.

Quanto alla sua vita privata, Elon Musk è stato sposato due volte. La prima moglie è stata Justine Wilson, con cui ha avuto 5 figli: i gemelli Griffin e Xavier (nati nel 2004), e Kai, Saxon e Damian (nati nel 2006).

Dopo un controverso divorzio Musk ha sposato l’attrice Talulah Riley, da cui ha divorziato nel 2016. Ha poi avuto una relazione con l’attrice Amber Heard. Oggi ha una compagna, la musicista e cantante canadese Grimes: 32 anni e un patrimonio netto di $ 3 milioni che proviene dalla sua carriera musicale iniziata nel 2007. La coppia ha fatto molto parlare di sé per il nome dato al figlio, nato il 4 maggio 2020: i due lo hanno chiamato X Æ A-12 per poi cambiarlo a causa delle leggi della California (hanno solo tolto il numero 12).

Le fonti di guadagno di Elon Musk

A questo punto possiamo scendere nel dettaglio e analizzare il patrimonio di Elon Musk analizzando le sue principali fonti di guadagno.

Tesla

Elon Musk è amministratore delegato di Tesla, Inc, azienda multinazionale statunitense che è specializzata nella produzione di auto elettriche, pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico.

Si tratta dell’unica azienda di Elon Musk che risulta quotata in borsa e come anticipato è proprio dalle oscillazioni della quotazione che dipende in gran parte il patrimonio dell’imprenditore. Dopo un periodo complicato registrato a settembre dello scorso anno, nel 2023 le azioni di Tesla - che al momento è al nono posto della classifica tra le aziende con capitalizzazione di mercato più alta al mondo, pari a 657 miliardi di dollari - sono tornate a salire e di conseguenza anche i guadagni di Musk.

SpaceX

Non è invece mai stata quotata in borsa SpaceX, azienda aerospaziale di cui Musk è fondatore che ha come obiettivo la creazione di tecnologie per la riduzione dei costi per l’accesso allo spazio con obiettivo ultimo la colonizzazione di Marte.

A questa società fa riferimento anche Starlink, la costellazione di satelliti che servirà per consentire l’accesso a Internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza.

Il suo valore più aggiornato risale a gennaio 2023, quando il valore di SpaceX era di 137 miliardi di dollari.

Neuralink Corporation

Elon Musk figura anche tra i fondatori di Neuralink Corporation, azienda statunitense specializzata in neurotecnologie con l’obiettivo di sviluppare interfacce neurali impiantabili con lo scopo di risolvere molte delle problematiche neurologiche che possono colpire un individuo. Ad esempio, assicura Musk, grazie a questa tecnologia si potrebbe ripristinare la vista per chi l’ha persa o persino per chi non l’ha mai avuta.

Al momento ancora in fase di startup, il suo valore è di 5 miliardi di dollari ma è destinato a crescere nei prossimi mesi specialmente dopo che dagli Stati Uniti è arrivato il via libera ai test per gli impianti cerebrali sugli umani.

Twitter

Meno fortunata, per il momento, l’esperienza con Twitter. Acquistata in ottobre 2022 al costo di 44 miliardi di dollari, quando Musk ne ha anche tolto la quotazione dalla borsa, oggi secondo l’asset manager Fidelity (che ne possiede una quota di partecipazione), Twitter ha una valutazione di “appena” 15 miliardi di dollari, un terzo di quanto sborsato dall’imprenditore.

The Boring Company

Musk è anche tra i fondatori di The Boring Company, azienda - con valore di 5,7 miliardi di dollari (dato aggiornato ad aprile 2022) - che ha come obiettivo la creazione di infrastrutture sotterranee con l’obiettivo di ridurre il traffico.