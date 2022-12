Elon Musk non è il più ricco del mondo: primato superato

Chi è il più ricco del mondo? Non Elon Musk, almeno per qualche ora.

La novità è emersa nella classifica di Forbes sui miliardari a livello globale di mercoledì 7 dicembre: qualcosa si è mosso sul podio e per un po’ il proprietario di Tesla e Twitter ha dovuto cedere lo scettro di re dei ricchi a un altro nome ben noto nel panorama mondiale dei miliardari.

Il francese Bernard Arnault ha superato Musk per patrimonio netto: cosa è successo? Chi è, adesso, il più ricco del mondo?

Il più ricco del mondo? Musk può perdere il primato

C’è movimento nei primi tre posti dell’ambita classifica dei più ricchi del mondo stilata da Forbes.

Per un breve periodo, nella tarda mattinata di mercoledì 7 dicembre, il miliardario numero uno è stato Bernard Arnault del conglomerato francese di beni di lusso LVMH. Dopo aver scambiato la sua posizione con Bezos, n. 3 al mondo per gran parte del 2021, il francese si è seduto in cima alla classifica di Forbes dei più ricchi del mondo con un patrimonio netto di $185,4 miliardi (Musk valeva $ 185,3).

Musk ha riguadagnato il primo posto dopo poco tempo. Le fortune dei due uomini sono quasi le stesse - separate da soli $ 200 milioni - quindi non sorprenderà se continueranno a capovolgere le classifiche di Forbes dei più ricchi del mondo.

Arnault ha aggiunto alcune centinaia di milioni di dollari alla sua ricchezza con le azioni del suo conglomerato di lusso sono aumentate lentamente. Il lusso è un settore in forte slancio. LVMH (con i marchi in possesso Louis Vuitton, Dior, Sephora, Bulgari e Tiffany) ha avuto vendite oltre le attese tra luglio e settembre, per un valore di 19,755 miliardi di euro.

Tuttavia, con le azioni di LVMH piatte quest’anno, Arnault deve il suo rinnovato status di persona più ricca del mondo principalmente al drammatico crollo del prezzo delle azioni di Tesla.

I guai di Musk, tra Tesla e Twitter

È stato un anno di risultati contrastanti per l’azienda a cui Musk deve gran parte della sua fortuna. Le azioni Tesla sono scese di quasi il 50% per l’anno.

Il miliardario, che possiede quasi il 25% di Tesla tra azioni e opzioni, ora vale il 43% in meno rispetto al suo picco nel novembre 2021. Da quando ha registrato entrate e profitti record nel primo trimestre del 2022 la performance di Tesla è stata ostacolata da problemi della catena di approvvigionamento, in particolare a causa della politica cinese zero-Covid.

Le consegne sono diminuite per la prima volta in due anni durante il secondo trimestre e mentre la società ha superato le aspettative sugli utili rettificati per azione degli analisti nel secondo e terzo trimestre, ha riportato che i ricavi non sono stati rispettati in entrambi i trimestri. Inoltre, l’acquisizione di Twitter da 44 miliardi di dollari da parte di Musk ha dato il colpo finale al valore di Tesla.

Da metà aprile a inizio novembre, Musk ha venduto azioni Tesla per un valore di 19,3 miliardi di dollari (al lordo delle tasse), presumibilmente per finanziare l’acquisizione, esercitando una pressione al ribasso sulle azioni del produttore di veicoli elettrici. Inoltre, anche i timori degli investitori Tesla che Twitter potesse essere una distrazione per Musk si sono dimostrati fondati.

Lo scenario resta incerto per il futuro del patron di Tesla. Anche se, bisognerà vedere quanto forti e costanti saranno gli avversari per rubare il primato di ricchezza in modo duraturo a Musk.