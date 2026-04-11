L’azienda fondata nel 2023 da Elon Musk, xAI, è alla ricerca di nuovi talenti anche nel mercato italiano. Ad annunciare l’opportunità di lavoro è stato Andrea Stroppa, l’informatico classe 1994 che viene riconosciuto come il referente di Musk in Italia: l’annuncio è arrivato tramite un post su X (ex Twitter), social acquistato proprio da Musk nel 2022.

Nel brevissimo post in cui invita gli interessati a candidarsi, vengono date poche informazioni sui profili e sullo stipendio che i professionisti italiani assunti potrebbero ricevere grazie a questo impegno eccezionale. Il lavoro si può svolgere da remoto e il compenso sarebbe di circa €260 al giorno.

Vediamo quali sono le posizioni aperte, i profili richiesti e come entrare in xAI, l’azienda di Musk che vuole sviluppare un modello di intelligenza artificiale in grado di sfidare i Large Language Model (LLM) di Open AI.

Elon Musk assume in Italia: le posizioni aperte

A pochi mesi dalla nascita di xAI, l’azienda ha presentato al mondo Grok, il chatbot AI associato a X. Come tutte le intelligenze artificiali ad oggi esistenti, anche Grok funziona grazie alla mole di informazioni che le persone (i cosiddetti annotators) selezionano, analizzano e forniscono al sistema. L’ampliamento delle richieste e delle competenze necessarie per rispondere alle domande e necessità degli utenti ha spinto Elon Musk a cercare nuovi professionisti in grado di potenziare e informazioni presenti su Grok.

Da qui deriva la necessità di aprire nuove selezioni di personale e rivolgersi anche al mercato italiano. Come ha annunciato Andrea Stroppa, la ricerca riguarda numerosi profili tra cui fotografi, designer ed esperti video, 3D e post produzione. Non si esclude, vista la rapida espansione dei progetti e dell’utilizzo di intelligenza artificiale, una ulteriore selezione di profili specializzati in ambito finanziario.

Il compito dei professionisti scelti per le sezioni Immagini e Video sarà quello di perfezionare le capacità di Grok di interpretare e generare contenuti visivi fornendo «etichette, annotazioni e input su progetti che coinvolgono immagini e contenuti multimediali». Non solo: verrà richiesto anche un potenziamento del sistema di intelligenza artificiale per poter rispondere anche alle richieste più complesse degli utenti.

Questo nuovo sistema di intelligenza artificiale, Grok, è finito spesso nel mirino delle polemiche per le sue risposte controverse e spesso razziste, oltre alle sue capacità di spogliare fotografie di donne inconsapevoli.

I requisiti per lavorare in xAI

Oltre alla descrizione dei profili e delle mansioni associate, l’annuncio su X riporta anche alcuni dei requisiti che i candidati devono soddisfare per potersi candidare all’annuncio. In primis, è fondamentale conoscere la lingua inglese a livello professionale, mentre non è specificata la necessità di avere esperienze pregresse (nonostante si parli di profili esperti). In altri annunci di lavoro, invece, veniva richiesta un’esperienza minima di 5 anni nel ruolo, oltre al possesso di competenze specifiche e professionali.

Il lavoro offerto da xAI si svolgere completamente da remoto, senza alcun obbligo di impegno fisso, e per questo motivo viene richiesta una dotazione tecnologica adeguata per poter svolgere questi compiti: l’annuncio specifica la necessità di possedere un computer sufficientemente performante (un Chromebook, un Mac con macOS 11.0 o versioni successive, oppure un computer con Windows 10 o versioni successive).

Le ore di lavoro specificate anche in altri annunci non sono fisse, ma variano in relazione alle disponibilità del candidato e alla natura del progetto a cui si sta lavorando. La retribuzione prevista è di circa €260 euro al giorno.

Come candidarsi alle offerte

Gli annunci di lavoro vengono solitamente diffusi attraverso i canali ufficiali delle aziende (siti web di Tesla Careers o xAI a seconda delle posizioni) e spesso rilanciati da figure vicine a Musk in Italia, come Andrea Stroppa.

Nel post pubblicato dal referente di Elon Musk su X non vengono specificati portali o email a cui inviare la propria candidatura, ma si chiede semplicemente agli interessati di commentare il post dimostrando interesse.