Elezioni regionali Basilicata 2024: data, candidati e sondaggi

Elezioni regionali Basilicata 2024, la guida: non è stata ancora ufficializzata la data del voto ma i seggi con ogni probabilità torneranno ad aprirsi a marzo. Per quanto riguarda i candidati al momento ci sarebbero diversi interrogativi.

L’attuale presidente di centrodestra Vito Bardi sembrerebbe essere propenso a candidarsi anche alle elezioni regionali 2024, ma in Basilicata ci sarebbero dei dubbi da parte di Fratelli d’Italia e Lega in merito a una sua investitura bis.

Nel centrosinistra sono diversi i nomi che circolano sui possibili candidati, con il Partito Democratico che alla fine potrebbe propendere per delle primarie: prima però ci sarà da capire da chi sarà formata la coalizione.

In attesa degli immancabili sondaggi, diamo uno sguardo nel dettaglio alla possibile data delle elezioni regionali Basilicata 2024, alla legge elettorale in vigore e a chi potrebbero essere i candidati.

leggi anche Elezioni regionali 2024: dove e quando si vota

Elezioni regionali Basilicata 2024: la data

Le elezioni regionali 2024 interesseranno in totale cinque Regioni: oltre all’a Basilicata, saranno chiamate a eleggere un nuovo presidente anche Sardegna, Abruzzo, Piemonte e Umbria. Le urne dovrebbero aprirsi in date differenti, con il voto in Piemonte che potrebbe essere accorpato alle elezioni europee del 9 giugno.

In Basilicata nel 2019 per le elezioni regionali si è votato in data 24 marzo e, salvo colpi di scena, anche nel 2024 gli abruzzesi saranno chiamati a recarsi ai seggi nel terzo mese del prossimo anno.

Al momento la Regione Basilicata non ha ancora ufficializzato la data e gli orari delle elezioni regionali 2024, con sempre in piedi l’ipotesi di uno slittamento del voto a giugno per un accorpamento con le europee.

La legge elettorale

In Basilicata si voterà con la stessa legge elettorale del 2019, dopo che già nel 2013 i consiglieri furono sforbiciati da 30 a 20. La modifica è stata approvata a metà agosto con il voto degli undici consiglieri di centrosinistra e il numero legale garantito dalla presenza di Michele Napoli, consigliere di centrodestra.

Le novità maggiori sono l’introduzione della parità di genere con la doppia preferenza (in una lista un sesso non può superare la quota del 60%), l’abolizione del listino e del voto disgiunto: votando un consigliere la preferenza andrà direttamente anche al candidato governatore collegato.

Non è previsto il ballottaggio con il candidato che prenderà più voti che verrà nominato governatore. Cambia anche il premio di maggioranza che sarà progressivo: 11 consiglieri con il 30%, fino a un massimo di 14 consiglieri.

Per il resto si tratta di un sistema di voto proporzionale, con i consiglieri che verranno eletti tra le liste delle due circoscrizioni provinciali di Potenza e Matera (rispettivamente 13 e 7), con la soglia di sbarramento fissata al 3%.

I candidati

Nel 2019 Vito Bardi è riuscito a riportare il centrodestra alla guida della Regione sostenuto da tutti i partiti della coalizione. In vista delle elezioni regionali Basilicata 2024, l’ex generale sarebbe disposto a correre alla ricerca di un secondo mandato.

L’attuale presidente di Forza Italia però deve fare i conti con i nuovi rapporti di forza all’interno del centrodestra: Fratelli d’Italia infatti potrebbe spingere per un candidato del suo partito, con anche la Lega che avrebbe dei tentennamenti in merito a una riconferma di Bardi.

Anche nel centrosinistra la scelta del candidato è in alto mare. Per prima cosa il Partito Democratico deve delineare i confini della sua coalizione: alle regionali nel 2019 la divisione con il Movimento 5 Stelle alla fine fu determinante ai fini della vittoria del centrodestra.

Tra i dem c’è chi vorrebbe candidare Antonio Boccia - già in passato presidente di Regione e più volte parlamentare - ma alla fine per siglare un accordo con i 5 Stelle la scelta potrebbe ricadere su una figura della società civile, senza dimenticare l’ipotesi delle primarie.