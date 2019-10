Elezioni politiche Portogallo 2019: Costa favorito grazie all’effetto economia

Il 6 ottobre ci saranno le elezioni politiche in Portogallo. Il Premier socialista uscente Antonio Costa resta il favorito, con una percentuale di voto che si attesta tra il 36% ed il 38% e con un vantaggio sul rivale Rui Rio del Partito socialdemocratico di almeno 7 punti.

In controtendenza con la maggioranza dei Paesi europei, la carta vincente di Costa è proprio il successo economico raggiunto dopo quattro anni di governo.

Il Portogallo, infatti, ha registrato dati incoraggianti per quanto riguarda crescita economica, salari e disoccupazione, dando un’impronta di sinistra all’esecutivo.

Antonio Costa ed il suo Partito Socialista, quindi, puntano proprio sul cambiamento importante impresso alle prospettive del Paese. Nel 2011 il Portogallo si trovava in una disastrosa situazione di crisi economico-finanziaria, che lo aveva costretto ad attingere al piano di salvataggio UE e del Fondo Monetario Internazionale.

Le elezioni di domani confermeranno - o no - se l’operato di Costa è stato davvero di impatto positivo sulla popolazione.

Elezioni Portogallo 2019 e il ruolo dell’economia in crescita

Dal 2011 ad oggi il Portogallo ha raggiunto risultati importanti, e per alcuni versi inaspettati, nell’ambito economico. Per questo, diversamente da quanto accade di solito ai partiti uscenti nelle campagne elettorali, i dati economici non sono un ostacolo, ma un sostegno alla rielezione di Antonio Costa.

Il Premier socialista potrà contare su una congiuntura economica favorevole. Nel 2011 il Paese della penisola iberica era sull’orlo del baratro. I 78 miliardi di euro sborsati da Unione Europea e FMI erano stati necessari per evitare conseguenze estreme.

Da allora, l’economia portoghese ha registrato un aumento del PIL del 10%, un calo del deficit dello 0,5% e una riduzione della disoccupazione, che oggi si attesta a circa il 6%.

Il trend positivo della crescita economica è stato trainato dal turismo, dalle esportazioni e dal settore immobiliare, raggiungendo picchi importanti nel 2017.

Le elezioni in Portogallo nel 2019 saranno probabilmente molto influenzate da questi dati e dalla percezione di cambiamento degli stessi cittadini.

Il Premier uscente Costa ed il suo partito, quindi, possono ben sperare.

Naturalmente, i problemi per l’economia portoghese restano. Gli investimenti pubblici si sono dimezzati in questi anni, colpendo soprattutto settori cruciali come sanità, istruzione, trasporti. La tassazione è ancora a livelli molto alti e le condizioni salariali poco soddisfacenti.

Le previsioni sulle elezioni politiche in Portogallo del 2019

A poche ore dall’apertura delle urne in Portogallo, il Partito Socialista resta in testa nei sondaggi. Le percentuali di vantaggio potrebbero toccare anche il 40%, che si trasformerebbe in maggioranza in caso di alleanza con le altre formazioni politiche di sinistra.

Il Partito Comunista, il Blocco di Sinistra (Be, sinistra radicale) e i Verdi non dovrebbero rappresentare un ostacolo a creare una coalizione guidata da Costa.

Le proiezioni lasciano indietro i partiti di opposizione. Nello specifico, il Partito Socialdemocratico sarebbe fermo al 23%, seguito a livelli di consenso ancora minori dal Partito Popolare.

Importante sarà anche il risultato del Partito People-Animals-Nature (Pan), di stampo animalista. Le sue preferenze potrebbero arrivare al 4%, aprendo così la strada all’entrata al governo con Costa.