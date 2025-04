Altro che Canarie, ecco l’isola soprannominata le “Hawaii d’Europa”

Le Isole Canarie sono una delle mete di vacanza più amate del mondo. Soprattutto in primavera ed autunno, grazie a un meteo incredibilmente favorevole e alla possibilità di godersi mare e spiagge anche ad aprile o ottobre. Purtroppo, però, le Canarie sono quasi sempre prese d’assalto dai turisti.

Ecco perché se cerchiamo pace e relax è forse meglio trovare un’alternativa. Una delle migliori è la splendida Isola di Madeira. Non per niente Madeira e le altre isole dell’arcipelago sono state soprannominate le “Hawaii d’Europa”.

Per chi, invece, desidera ammirare i panorami il consiglio è di mettersi in cammino verso il Pico Ruivo , il punto più alto di tutta Madeira.

Madeira è anche un paradiso per gli appassionati di trekking ed escursioni. Per chi ama camminare la tappa imperdibile sono le Levadas , antichissimi sentieri di irrigazione che percorrono tutta l’isola.

Da Funchal è possibile muoversi in varie direzioni e ognuna di esse ci porterà ad ammirare spettacoli unici. Se vogliamo rivivere l’atmosfera delle Hawaii, ad esempio, possiamo partire da Ponta do Sol , la località più soleggiata di tutta Madeira con le sue spiagge dorate e le pittoresche case colorate a fare da cornice. Oppure da Porto da Cruz con le sue spettacolari scogliere a picco sull’oceano.

A dispetto delle dimensioni ridotte, Madeira mette insieme moltissimi luoghi speciali da visitare. Il primo è la capitale Funchal , una città dalle mille anime, famosa per i musei, le vecchie case dei pescatori, le imponenti cattedrali, i rigogliosi giardini e il lungomare in cui godersi degli splendidi tramonti.

Quando andare a Madeira e come arrivare

Come abbiamo già accennato, il clima di Madeira è sempre estremamente favorevole. Il momento migliore dell’anno per visitarla, però, è quello primaverile. Per due motivi, uno di carattere climatico e uno economico. In primavera le temperature oscillano tra i 17 e i 24 gradi e permettono allo stesso tempo di godersi il mare e di impegnarsi nelle escursioni nelle zone di montagna.

I prezzi dei servizi in primavera, inoltre, sono decisamente abbordabili. Anche in confronto con quelli delle Canarie, famosi per essere tra i più bassi d’Europa.

Per raggiungere l’isola, infine, dovremo fare scalo a Lisbona e da qui prendere un volo per Funchal. E tra aprile e giugno si trovano biglietti aerei a prezzi estremamente competitivi.