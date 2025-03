Come investire in borsa?

I rapporti internazionali sono sempre più instabili e le tensioni con Washington stanno compromettendo molti degli equilibri che hanno caratterizzato le dinamiche tra le potenze. La situazione non pare affatto destinata a migliorare nel breve periodo, con oggi due paesi dell’Unione europea pronti a uscire da uno storico con gli Stati Uniti. L’acquisto dei jet da combattimento F-35 comincia a sembrare rischioso per Portogallo e Germania, come pure per il Canada, incerti a causa del comportamento inaffidabile dell’alleato statunitense. Mentre Berlino è ancora incerta, seppur desiderosa di arginare la dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti, da Lisbona arriva una chiusura netta.

Sono troppe le paure sulle future strategie degli Usa per correre il rischio, timori incalzati dalle recenti dichiarazioni di Donald Trump. Il tycoon insiste sull’annessione della Groenlandia, non perdendo l’occasione nemmeno per lanciare inquietanti presagi al Canada, sognando apertamente un futuro a stelle e strisce per entrambi i Paesi. L’utilità dal punto di vista strategico è indubbia, così come è chiaro il desiderio di indipendenza di entrambe le nazioni, pronte a difendere la propria autonomia rispettando il desiderio dei cittadini. In questo contesto, limitare la sfera di controllo americana appare come un atto dovuto, soprattutto quando tutto il mondo è chiamato a ottimizzare le proprie capacità di difesa.

Il direttore generale della società di consulenza aerospaziale AeroDynamic Advisory, Richard Aboulafia, è intervenuto pubblicamente in seguito allo scoppio delle polemiche per ricordare la base dei patti sulla fornitura di jet F-35: un solido vincolo fiduciario. È chiaro che le recenti dinamiche messe in atto dagli Stati Uniti, anche guardando allo scenario Nato, rappresentano un punto di rottura non indifferente. La dipendenza non è sostenibile con il rischio, oggi del tutto imprevedibile, che il governo di Washington mini l’accesso agli aggiornamenti software e ai pezzi di ricambio necessari per la piena operatività dei mezzi.