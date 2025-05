Una delle foreste da fiaba più belle del mondo è a 3 ore da Milano

Primavera è quasi sempre sinonimo di trekking, gite fuori porta ed escursioni a contatto con la natura. Per chi sta progettando una vacanza di questo tipo e non sa dove andare a Pasqua o nel periodo successivo, ci sono ottime notizie. A 3 ore di volo da Milano c’è una foresta da visitare che ci farà sentire come se fossimo appena entrati in un libro di fiabe: la Laurisilva dell’isola di Madeira.

La Laurisilva di Madeira sembra uscita direttamente da una fiaba Il piccolo arcipelago portoghese di Madeira è un vero e proprio scrigno di tesori naturali. Uno dei più belli in assoluto è la foresta Laurisilva, una sterminata distesa verde vecchia 20 milioni di anni e inserita nella lista dei patrimoni dell’umanità UNESCO. 15.000 ettari di splendida vegetazione circondata dalla nebbia e dal silenzio che sembrano usciti da un racconto di Tolkien e in cui ammirare alcune delle specie di piante più rare di tutto il pianeta.

Come raggiungere la foresta e quando visitarla La foresta è il polmone verde del parco naturale di Madeira ed è localizzata nella zona nord dell’isola omonima. Per arrivare alle sue porte ci sono due possibilità. La prima è quella di partire dalla capitale Funchal in autonomia o con un tour guidato. La seconda è quella di prendere un auto a noleggio e dirigersi verso uno dei villaggi montani che costeggiano la foresta come Santana e Queimadas. Una volta parcheggiato potremo addentrarci a piedi nel cuore della Laurasilva. Il periodo migliore dell’anno per visitarla sono i mesi di aprile e maggio. Sono meno “bollenti” di quelli estivi e il rischio pioggia è notevolmente più basso rispetto all’autunno e all’inverno.