La top 10 delle spiagge più belle d’Europa. 3 sono italiane

L’estate si avvicina a grandi passi e per molti è arrivato il momento di decidere dove andare in vacanza. A dare suggerimenti e spunti è appena arrivata European Best Destinations, organizzazione no profit che collabora con i maggiori enti turistici del Vecchio Continente, che ha stilato la top ten 2025 delle spiagge più belle.

La buona notizia è che tra queste 10 ci sono ben 3 località italiane. Ecco quali sono

leggi anche Questa spiaggia color cannella è una delle più belle d’Italia ed è a 4 ore da Napoli

Le 3 spiagge italiane in classifica Al sesto posto della classifica di European Best Destinations troviamo la prima località italiana: la spiaggia La Pelosa di Stintino, nella zona nord-occidentale della Sardegna. Famosa per la sabbia bianca e le acque trasparenti, La Pelosa ricorda i Caraibi e deve molta della sua fama alla splendida Torre a picco sul mare che rende il paesaggio davvero unico. Ai piedi del podio, in quarta posizione, troviamo un’altra meraviglia della Sardegna: Cala Luna, nel Golfo di Orosei. Un vero e proprio paradiso per gli amanti dello snorkeling che possono ammirare fondali meravigliosi, decine di specie diverse e, soprattutto, alcune delle grotte marine più belle di tutta Europa. Medaglia d’argento per un’altra spiaggia sarda, quella di Cala Brandinchi. Non per niente il suo soprannome è quello di «piccola Tahiti», grazie a un litorale di sabbia candida e a un mare in cui è possibile specchiarsi a ogni ora del giorno. Una meta perfetta per le famiglie (l’acqua è bassissima), incastonata in una cartolina fatta di macchia mediterranea e splendide pinete.

Dalla posizione 10 alla 6 A completare la top 10 delle spiagge europee più belle di quest’anno troviamo, in decima posizione, Playa de Gulpiyur, nelle Asturie. Lunga appena 40 metri, è raggiungibile soltanto attraversando dei tunnel sotterranei ed è la meta perfetta per chi cerca silenzio e pace. Nono posto per uno dei litorali più suggestivi della bellissima Croazia, la spiaggia di Banje, nei pressi di Dubrovnik. In questo caso a stupire è la posizione. Banje è a pochi metri dal centro cittadino e dal mare si può abbracciare con lo sguardo l’intera Città Vecchia. All’ottavo posto troviamo la prima località greca, la spiaggia di Assos, a Cefalonia. Dimentichiamoci le affollate Santorini e Mykonos. Qui regnano pace, tranquillità e panorami da sogno. Nonostante il nome poco rassicurante, la spagnola Playa de Los Muertos di Almería merita ampiamente la sua settima posizione. Incastonata in un delizioso parco naturale, questa piccola spiaggia viene considerata la più bella della Spagna grazie ai suoi ciottoli bianchi e alla qualità dell’acqua.