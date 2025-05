Addio Canarie. Queste sono le nuove “Hawaii d’Europa”

Le Canarie sono un grande classico quando si parla di vacanze al mare in Europa. Purtroppo, però, in questi ultimi anni devono lottare con il problema dell’overtourism che ha spinto le autorità a inserire nuove tasse, permessi di ingresso e limitazioni al numero di visitatori.

Per questo motivo molti stanno iniziando a guardare a un’altra destinazione turistica altrettanto suggestiva e molto meno pubblicizzata: l’arcipelago di Madeira. Non per niente queste isole sono state soprannominate le “Hawaii d’Europa” dagli addetti ai lavori.

Madeira - le “Hawaii d’Europa” e “l’isola dell’eterna primavera” L’arcipelago di Madeira è noto anche come “l’isola dell’eterna primavera”. Un soprannome dovuto all’incredibile clima che caratterizza queste isole, mite e temperato in ogni mese dell’anno, alla bellezza dei paesaggi e all’atmosfera di calma e serenità che si respira in ogni angolo. Per chi ama la natura e la cultura portoghese, questo arcipelago, composto dall’isola di Madeira, da quella di Porto Santo, dalle Isole Deserte e dalle piccolissime Isole Selvagge, è un vero e proprio paradiso affacciato sull’oceano.

Le bellezze di Madeira Elencare tutte le cose da vedere a Madeira potrebbe richiedere un intero libro. Ma alcuni luoghi sono davvero imperdibili. Il primo è la foresta Laurisilva, un polmone verde antichissimo che dal 1999 fa parte dei Patrimoni UNESCO. Visitarla significa immergersi in uno scenario da sogno con piccole stradine che si snodano tra le montagne e che portano a splendidi panorami sul mare. Il secondo è Funchal, il capoluogo dell’isola di Madeira. Una cittadina da più di 100.000 abitanti che riesce a unire alla perfezione vivacità, artigianato tradizionale, divertimento e un’offerta culturale ed enogastronomica da urlo. Un altro dei motivi per cui Madeira ricorda le Hawaii è la presenza di spiagge di sabbia nera. La più bella in assoluto è quella di Seixal, un piccolo paesino costiero a metà tra mare e montagna. La buona notizia è che per arrivare alla sabbia dobbiamo fare poca strada. la spiaggia è piazzata proprio nel centro della città. Per chi ama il trekking, infine, l’appuntamento imperdibile è quello con il percorso di 14 km che porta in cima al Pico do Arieiro. Molti lo ritengono uno dei sentieri più belli d’Europa e consigliano di visitarlo all’alba, momento in cui il sole si appoggia su una fitta coltre di nubi regalando uno spettacolo da film.