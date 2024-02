Elezioni europee 2024, previsioni risultati: chi vincerà?

Chi vincerà le elezioni europee 2024? Anche se ancora mancano diversi mesi dall’apertura delle urne, sono tantissimi i sondaggi elettorali che stanno provando a ipotizzare i risultati di questo delicatissimo voto comunitario.

Alle elezioni europee 2024 i cittadini dell’Unione europea voteranno per eleggere in totale 705 europarlamentari, con i seggi che sono ripartiti in base alla popolazione di ciascuno Stato membro. L’Italia porterà a Bruxelles e Strasburgo ben 73 eurodeputati attraverso un sistema di voto puramente proporzionale che prevede la possibilità di esprimere il voto di preferenza: ogni elettore può indicare fino a tre candidati della lista circoscrizionale votata.

Gli ambasciatori dell’Unione europea hanno deciso di indire le elezioni europee dal 6 al 9 giugno 2024, con il nostro governo che ha deciso che l’Italia che andrà al voto sabato 8 e domenica 9 giugno probabilmente in contemporanea con il primo turno delle amministrative e con le regionali in Piemonte e Basilicata, realizzando così una sorta di election day.

Lo spoglio inizierà in contemporanea in tutti gli Stati a partire dalle ore 23:00 di domenica 9 giugno, momento in cui inizieranno ad arrivare i risultati ufficiali delle elezioni europee in tutti e 27 gli Stati membri.

Cerchiamo di capire allora chi potrebbe vincere le elezioni europee 2024 in Italia e nel resto dell’Ue dando uno sguardo alle previsioni dei risultati fatte dai vari sondaggi elettorali, con il prossimo Parlamento europeo che potrebbe essere decisamente più spostato a destra rispetto al passato.

Sondaggi elezioni europee 2024: chi vince in Italia

Alle elezioni europee 2024 una lista - non sarà possibile fare coalizioni - per poter eleggere propri deputati al Parlamento europeo dovrà superare la soglia di sbarramento del 4% a livello nazionale.

Stando la supermedia di YouTrend dei sondaggi politici elaborata lo scorso 15 febbraio, al momento solo sei partiti andrebbero a superare la soglia di sbarramento del 4%, con Alleanza Verdi-Sinistra per un soffio sotto l’asticella.

In precedenza a ottobre un altro sondaggio per le elezioni europee realizzato da Europe Elects - ipotizzando Azione sempre oltre la soglia del 4% - ha previsto questa ripartizione dei seggi in Italia.

Fratelli d’Italia : 25 seggi

: 25 seggi Partito Democratico : 19 seggi

: 19 seggi Movimento 5 Stelle : 14 seggi

: 14 seggi Lega : 9 seggi

: 9 seggi Forza Italia : 4 seggi

: 4 seggi Azione : 4 seggi

: 4 seggi Svp: 1 seggio

Naturalmente la situazione in Italia sarà più chiara quando verranno ufficializzate le liste, gli accorpamenti tra i vari partiti e i candidati.

Elezioni europee 2024: i possibili risultati

Per capire al meglio i sondaggi e i possibili risultati va fatta una piccola premessa. Il presidente della Commissione europea - l’effettivo governo dell’Unione europea - viene eletto a maggioranza assoluta dal Parlamento europeo, mentre i vari commissari indicati devono ottenere il via libera dalle rispettive commissioni.

Come nel nostro Parlamento anche all’Eurocamera ci sono i vari gruppi: ecco quali sono e l’appartenenza dei partiti nostrani.

Partito Popolare Europeo (centro) - Forza Italia, Svp

(centro) - Forza Italia, Svp Socialisti e Democratici (centrosinistra) - Pd

(centrosinistra) - Pd Renew Europa (liberali) - Azione, +Europa, Italia Viva

(liberali) - Azione, +Europa, Italia Viva Verdi (ambientalisti) - Europa Verde

(ambientalisti) - Europa Verde Conservatori e Riformisti (centrodestra) - Fratelli d’Italia

(centrodestra) - Fratelli d’Italia Identità e Democrazia (destra) - Lega

(destra) - Lega Sinistra Unitaria Europea (sinistra) - Sinistra Italiana

(sinistra) - Sinistra Italiana Non Iscritti - Movimento 5 Stelle

L’attuale maggioranza al Parlamento europeo è formata da Popolari, Socialisti e Renew, ma stando agli ultimi sondaggi per le elezioni europee 2024 dopo il voto di giugno ci potrebbero essere delle sorprese vista l’avanzata della destra in tutto il Vecchio Continente.

In vista delle elezioni europee 2024, il sito Europe Elects da tempo sta monitorando l’andamento dei gruppi europei facendo una media dei vari sondaggi realizzati nei singoli Stati membri. A fine dicembre, questa sarebbe la possibile composizione del prossimo Parlamento europeo.

Stando ai sondaggi in vista delle elezioni europee 2024 la triade Popolari-Socialisti-Liberali sarebbe sempre maggioranza all’Eurocamera, ma un’ulteriore crescita dei Conservatori e di I&D potrebbe “tentare” il Ppe a virare verso destra: tutto dipenderà dai risultati del voto, probabilmente il più delicato della storia dell’Unione europea.

In particolare i sondaggi al momento danno in Francia il Rassemblement National di Marine Le Pen in testa, in Germania l’estrema destra di AfD oltre il 20% e in Austria quella di FPÖ primo partito, mentre in Spagna e Portogallo la destra rispettivamente di Vox e Chega sono in ascesa.

Se consideriamo la forza del centrodestra in Polonia, Ungheria, Paesi-Bassi, Grecia e Svezia, ecco che non appare impossibile ipotizzare un possibile spostamento verso destra del prossimo Parlamento europeo.