Proiezioni Europee 2024 in diretta (ed exit poll)

Tutto pronto per gli exit poll (a cui seguono le proiezioni di voto) delle elezioni europee 2024. Le urne chiudono tra 30 minuti e subito dopo inizieranno a essere svelati in diretta i dati raccolti dagli exit poll, utili per farsi un’idea su chi ha vinto le elezioni.

Nel dettaglio, con il termine exit poll si intendono quei sondaggi effettuati durante le operazioni di voto tra gli elettori. Ovviamente solo su un campione di votanti, per questo motivo gli exit poll hanno dei margini di errore.

Ma solitamente sono comunque utili per anticipare il risultato delle elezioni. Va comunque detto, infatti, che essendo effettuati una volta che i cittadini hanno votato, sono più affidabili dei sondaggi di opinione (tra l’altro vietati nei 15 giorni che precedono l’elezione). Il termine proiezioni, invece, si riferisce alle stime del risultato finale delle elezioni, basate sui dati reali provenienti dai seggi durante lo scrutinio.

Per quanto non è detto che rispecchino fedelmente il risultato delle europee 2024, di seguito trovate gli aggiornamenti in tempo reale sui più importanti exit poll delle elezioni di oggi. Dopodiché seguiremo le proiezioni.

Qui, invece, trovi i risultati in diretta delle elezioni europee.

PROIEZIONI TG LA 7 (SWG)

Copertura al 33%

LISTA FORBICE (%) LIBERTÀ 1,40 ALTERNATIVA POPOLARE 0,60 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) --- PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L’ITALIA --- FORZA ITALIA -NOI MODERATI - PPE 10,1 MOVIMENTO 5 STELLE 10,6 LEGA SALVINI PREMIER 8,8 PARTITO DEMOCRATICO 23,40 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 6,8 AZIONE - SIAMO EUROPEI 3,8 PACE TERRA DIGNITÀ 2,20 FRATELLI D’ITALIA 27,80 STATI UNITI D’EUROPA 3,70 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE --- RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN ---

PROIEZIONI EXIT POLL PORTA A PORTA (CONSORZIO OPINIO ITALIA)

Con scrutinio al 18%

LISTA (%) LIBERTÀ 1,4 ALTERNATIVA POPOLARE 0,4 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) --- PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L’ITALIA --- FORZA ITALIA -NOI MODERATI - PPE 10,0 MOVIMENTO 5 STELLE 10,5 LEGA SALVINI PREMIER 8,3 PARTITO DEMOCRATICO 23,7 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 6,7 AZIONE - SIAMO EUROPEI 3,4 PACE TERRA DIGNITÀ 2,4 FRATELLI D’ITALIA 28,5 STATI UNITI D’EUROPA 4,0 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE --- RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN ---

EXIT POLL TG LA 7 (SWG)

Copertura al 100% (Ore 23:35)

LISTA FORBICE (%) LIBERTÀ 1-2 ALTERNATIVA POPOLARE --- SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) --- PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L’ITALIA --- FORZA ITALIA -NOI MODERATI - PPE 8.5-10.5 MOVIMENTO 5 STELLE 10-14 LEGA SALVINI PREMIER 8-10 PARTITO DEMOCRATICO 21.5-25.5 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 4.5-6.5 AZIONE - SIAMO EUROPEI 3-5 PACE TERRA DIGNITÀ 1.0-2.0 FRATELLI D’ITALIA 26-30 STATI UNITI D’EUROPA 3.0-5.0 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 0-1 RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN ---

In Piemonte, invece, il Centrodestra (Alberto Cirio) dovrebbe aver vinto con un risultato tra il 50.5 e il 54.5%.

EXIT POLL PORTA A PORTA (CONSORZIO OPINIO ITALIA)

LISTA FORBICE (%) LIBERTÀ 0-2 ALTERNATIVA POPOLARE 0-1 SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) --- PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L’ITALIA --- FORZA ITALIA -NOI MODERATI - PPE 8,5-10,5 MOVIMENTO 5 STELLE 10-14 LEGA SALVINI PREMIER 8-10 PARTITO DEMOCRATICO 21-25 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 5-7 AZIONE - SIAMO EUROPEI 2,5-4,5 PACE TERRA DIGNITÀ 1-3 FRATELLI D’ITALIA 26-30 STATI UNITI D’EUROPA 3,5-5,5 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE --- RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN ---

Guida agli exit poll delle elezioni europee 2024

Gli exit poll ci danno quindi una prima rivelazione su come sono andate le elezioni, fermo restando che per i dati ufficiali bisogna attendere le operazioni di scrutinio (che iniziano subito dopo la chiusura delle urne, alle 23).

A tal proposito, gli exit poll nel resto d’Europa ci dicono che il Ppe dovrebbe essere il primo partito, seguito poi dai Socialisti&Democratici. Al terzo posto i liberali di Renew Europe.

Di particolare va segnalato il crollo dell’Spd in Germania, superato dai sovranisti di AfD che si posizionano al secondo posto, appena dietro la Cdu. Come andrà invece in Italia? Ricordiamo, anche per comprendere meglio le conseguenze del voto in Italia sul Parlamento Europeo, quali sono i partiti europei e quali partiti italiani li sostengono:

PPE (Partito popolare europeo), centrodestra che rappresenta la maggioranza del Parlamento UE, sostenendo quindi la Commissione presieduta da Ursula von der Leyen. A sostegno del Ppe sono Forza Italia e Südtiroler Volkspartei;

S&D, Socialisti e Democratici, anche questi a sostegno della Commissione von der Leyen. Per l’Italia ci sono il Partito Democratico e il Partito socialista italiano (Stati Uniti d’Europa);

Renew Europe, il centro che è comunque a sostegno della commissione uscente. Dall’Italia il sostegno va dal partito Azione di Carlo Calenda più da tutte le liste comprese negli Stati Uniti d’Europa (Italia Viva, +Europa, Libdem, Radicali Italiani, L’Italia c’è) con la sola eccezione del suddetto Psi;

Verdi e Alleanza libera, partito ambientalista tendente a sinistra. Ne danno sostegno dall’Italia la lista Alleanza Verdi e Sinistra (ma solo i candidati del primo partito);

Identità e Democrazia, ecco invece i sovranisti a cui aderisce la Lega;

Partito dei conservatori e riformisti europei, altri sovranisti di destra ed estrema destra a cui invece va il sostegno di Fratelli d’Italia. D’altronde è proprio Giorgia Meloni a presiederlo, con il sostegno anche degli spagnoli di Vox e dei polacchi di Diritto e Giustizia;

GUE/NGL è un gruppo di sinistra ed estrema sinistra. Il sostegno dall’Italia arriva invece dai candidati di Sinistra Italiana (della lista Alleanza Verdi e Sinistra).

E il Movimento 5 stelle? Nessuna iscrizione, almeno per adesso, a un gruppo politico europeo.