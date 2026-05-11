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Elezioni Avellino 2026, la guida. Candidati, liste e come si vota

Redazione

11 Maggio 2026 - 13:32

Tre candidati in corsa: Laura Nargi (5 liste, area centrodestra), Nello Pizza (6 liste, centrosinistra con PD e M5S) e Gianluca Festa (4 liste, civico)

Elezioni Avellino 2026, la guida. Candidati, liste e come si vota
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Avellino va alle urne il 24 e 25 maggio 2026 con una gara a tre candidati e 15 liste complessive. Il quadro politico si è definito dopo il mancato accordo per una candidatura unitaria del centrodestra e dopo la crisi amministrativa che ha portato al commissariamento del Comune nel 2025. In corsa ci sono Laura Nargi, Nello Pizza e Gianluca Festa. L’eventuale ballottaggio è previsto per il 7 e 8 giugno se nessuno supera il 50% + 1 dei voti validi.

I candidati sindaco ad Avellino

Nello Pizza guida la coalizione più ampia con 6 liste: Movimento 5 Stelle, Mastella-Noi di Centro, Stiamo con Nello Pizza, Avellino Città Pubblica, Casa Riformista per Avellino e Partito Democratico. La sua è la coalizione di centrosinistra e civica più strutturata in campo.

Laura Nargi, già sindaca di Avellino fino al commissariamento del Comune nel luglio 2025, si presenta con 5 liste: Fratelli di Avellino, Forza Avellino-Nargi Sindaco, Sceglie Avellino, Ora Avellino e Siamo Avellino. La sua candidatura raccoglie il sostegno di una parte dell’area moderata e civica cittadina.

Gianluca Festa, ex sindaco del capoluogo irpino, corre con 4 liste: W La Libertà, Liberi e Forti, Enjoy Avellino e Davvero. La sua candidatura rappresenta la continuità dell’esperienza civica che ha guidato Avellino negli ultimi anni.

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Le liste in campo

  • Pizza - Centrosinistra (6 liste): Movimento 5 Stelle Mastella-Noi di Centro Stiamo con Nello Pizza Avellino Città Pubblica Casa Riformista per Avellino Partito Democratico
  • Nargi - Area civica e moderata (5 liste): Fratelli di Avellino Forza Avellino/Nargi Sindaco Sceglie Avellino Ora Avellino Siamo Avellino
  • Festa - Civico (4 liste): W La Libertà Liberi e Forti Enjoy Avellino Davvero

Come si vota ad Avellino il 24 maggio

Avellino supera i 15.000 abitanti, quindi si applica il sistema a doppio turno. Vince al primo turno chi supera il 50% + 1 dei voti validi; altrimenti i due candidati più votati accedono al ballottaggio del 7 e 8 giugno.

Sulla scheda è riportato il nome di ciascun candidato sindaco con accanto i simboli delle liste collegate. L’elettore può votare solo la lista (il voto va anche al candidato sindaco collegato), solo il candidato sindaco oppure esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale, nel rispetto dell’alternanza di genere. È ammesso il voto disgiunto. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di identità valido.

Per ogni dettaglio pratico consulta la guida alle elezioni amministrative.

Quando escono i risultati

Lo spoglio inizia lunedì 25 maggio alle 15:00, subito dopo la chiusura dei seggi. In caso di ballottaggio, la stessa procedura si ripeterà il 7 e 8 giugno, con lo scrutinio previsto da lunedì 8 giugno alle 15:00.

La sfida di Avellino è considerata una delle più incerte della tornata amministrativa campana. La frammentazione del quadro politico e la presenza di tre poli competitivi rendono il ballottaggio uno scenario considerato molto probabile.

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