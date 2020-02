Elezioni amministrative Chieti 2020: data, candidati, sondaggi

Elezioni amministrative 2020: Chieti è tra i comuni chiamati ad eleggere il nuovo sindaco. La città abruzzese si appresta a rinnovare consiglieri e primo cittadino in un clima ancora di incertezza - e tensione - per la scelta dei candidati nei principali schieramenti politici.

Le dinamiche nazionali e regionali, infatti, sembra che si stiano ripetendo anche a livello locale e, nello specifico, nella città di Chieti. Per il voto delle amministrative 2020, centrodestra e centrosinistra sono ancora alle prese con equilibri interni tutti da definire.

A dimostrazione dell’importanza per i partiti delle tornate elettorali anche di minore entità, come quella di Chieti, c’è la visita di Matteo Salvini in persona nella città per supportare un candidato del Carroccio.

Il Movimento 5 Stelle è ancora indeciso sul da farsi a livello di alleanze, proprio come nel resto dei territori che andranno a votare per le regionali. Da sottolineare, inoltre, una certa vivacità delle liste civiche, che hanno individuato un candidato a sindaco indipendente.

Elezioni amministrative Chieti: la data

La data delle elezioni amministrative 2020 non è ancora stata definita in modo ufficiale. Nel 2015 si votò il 31 maggio, con ballottaggio il 14 giugno. Il periodo per le consultazioni amministrative del 2020 dovrebbe essere lo stesso: la finestra elettorale per il primo turno delle amministrative, infatti, è tra il 15 aprile e il 15 giugno.

In Abruzzo ci sono anche altri 60 comuni chiamati a scegliere il nuovo sindaco. Si tratta soprattutto di paesi con meno di 15.000 abitanti, fatta eccezione degli appuntamenti elettorali a Chieti e Avezzano, le due cittadine più grandi.



La certezza finora è che le elezioni si svolgeranno in una sola giornata e di domenica, con le urne che rimarranno aperte dalle ore 07:00 fino alle ore 23:00, con lo spoglio dei voti che inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.

La legge elettorale

Fatta eccezione per le regioni a statuto speciale dove possono esserci dei cambiamenti, la legge elettorale delle elezioni amministrative in Italia è di tipo stampo maggioritario per quanto riguarda l’elezione del sindaco, mentre la ripartizione dei consiglieri avviene in maniera proporzionale.

Essendo Chieti un Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati. Nel caso si dovesse verificare una perfetta parità nel testa a testa, sarà eletto sindaco il candidato più anziano.

Per garantire la formazione di una maggioranza solida e di conseguenza una sostanziale governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco risultato vincitore verrà attribuito il 60% dei seggi. I restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il “metodo D’Hondt”.

Alla divisione dei seggi, si andranno a eleggere nel totale 32 consiglieri escluso il sindaco, saranno ammesse tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.



Per quanto riguarda le modalità di voto, nei comuni con più di 15.000 abitanti è ammesso il voto disgiunto, con l’elettore che potrà esprimere fino a due preferenze mantenendo però la parità di genere (un uomo e una donna).

I candidati

Il candidato a sindaco certo, al momento, viene dalla società civile: è il giovane imprenditore di Chieti Paolo de Cesare, appoggiato da cinque liste civiche.

Restano da ufficializzare, invece, i nomi in corsa per l’amministrazione della città dei due principali schieramenti. Nel centrodestra la diatriba per le spartizioni di candidati tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sta dominando anche lo scenario delle elezioni a Chieti, oltre che coinvolgere alcune regioni.

Nella città abruzzese il partito di Salvini vuole presentare un proprio nome, anche a costo di correre da soli, senza gli alleati di centrodestra. Il nome c’è: è Fabrizio di Stefano, consigliere comunale ed esponente considerato al massimo della competenza dalla Lega, visto che è stato anche senatore. Per ora c’è l’appoggio dell’Udc.

Si attende, però, il via libera di Fratelli d’Italia e di Forza Italia, che ancora non si pronunciano. Al riguardo, la Lega locale insiste sull’importanza di essere leali, visto che in altri comuni abruzzesi la coalizione ha appoggiato candidati in quota Berlusconi e Meloni.

Il fronte del centrosinistra sta puntando su due candidati, che potrebbero unire l’ampia coalizione di PD, Azione, Sinistra italiana, Chieti per Chieti, Articolo 1 e Chieti Da Capo. I nomi in lizza sono quelli di Stefano Rispoli e Diego Ferrara.



Sembra essere in alto mare, invece, il Movimento 5 Stelle, ancora indeciso se partecipare alle elezioni amministrative di Chieti da solo, come terzo polo, o insieme al PD.

I sondaggi

Non ci sono ancora sondaggi ufficiali sulle preferenze di voto dei cittadini di Chieti, chiamati a scegliere il nuovo sindaco. Alcuni ipotetici scenari sulle tendenze elettorali, però, possono emergere dall’analisi delle consultazioni di voto precedenti avvenute nella città.

Il sindaco uscente è stato eletto nel 2015 nelle fila del centrodestra, dove Forza Italia aveva ottenuto maggiore consensi. Il quadro, però, è cambiato dopo le elezioni europee del 2019.

I risultati a Chieti hanno visto primeggiare la Lega sugli altri partiti, con una percentuale del 34,56%. Si spiega, quindi, la determinazione di Salvini a voler presentare un suo candidato, sperando di rafforzare un consenso radicato.

Il Movimento 5 Stelle, probabilmente risentirà della crisi nazionale anche alle amministrative. Il 22,26% ottenuto nel 2019 difficilmente sarà avvicinato.

Il Partito Democratico, con la coalizione di centrosinistra, tenta invece l’impresa. Nel 2019 il consenso per i dem a Chieti era del 17,53%.

Con sondaggi ufficiali, le prospettive sul voto a Chieti saranno più veritiere. Si attende, intanto, l’ufficialità su tutti i candidati.