Elezioni 2020: tutti gli appuntamenti elettorali nel mondo

Se il 2019 è stata l’Europa la grande protagonista dal punto di vista elettorale, nel 2020 tutte le attenzioni saranno invece rivolta agli Stati Uniti dove a inizio novembre si terranno le già roventi elezioni presidenziali.

Come è sempre accaduto, chi sarà il nuovo inquilino della Casa Bianca di riflesso andrà a condizionare anche l’intero scenario geopolitico internazionale, soprattutto vedendo le diverse questioni spinose tuttora irrisolte in Sudamerica e in Medio Oriente.

Qui la nostra Guida alle elezioni Stati Uniti 2020

Oltre agli Stati Uniti saranno molto delicate anche le elezioni che si terranno in Iran, mentre in Israele si tornerà al voto per la terza volta in meno di un anno dopo che per due volte dalle urne non è uscita nessuna chiara maggioranza.

Il 2020 sarà politicamente parlando un anno molto importante anche in Italia, dove oltre alle immancabili amministrative saranno soprattutto le regionali a tenere banco visto che in base all’esito del voto potrebbe anche dipendere il futuro del governo giallorosso.

Elezioni 2020: dove si vota nel mondo

Nell’elencare tutti i vari appuntamenti elettorali che in tutto il mondo si svolgeranno in questo 2020 non potevamo che partire con l’Italia, dove oltre che per le amministrative e rle egionali si dovrebbe votare anche per il referendum confermativo in merito alla riforma del taglio dei parlamentari.

Se tra i comuni dove si apriranno le urne tutte le attenzioni saranno concentrate su Venezia, già il prossimo 26 gennaio ci saranno le delicatissime elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, mentre in primavera sarà la volta di Toscana, Veneto, Campania, Liguria, Puglia e Marche.

Europa

Dopo un 2019 più che denso di appuntamenti, oltre alle elezioni europee si è votato nel Regno Unito e per ben due volte in Spagna solo per citare gli appuntamenti più in vista, nel 2020 c’è grande curiosità per cosa accadrà in Polonia.

Il mandato dell’attuale presidente conservatore Andrzej Duda scadrà il prossimo 6 agosto, con il partito di governo Giustizia e Libertà che viene dato come il grande favorito nei sondaggi e vicino anche alla maggioranza assoluta.

Ad aprire le danze il 9 febbraio saranno le elezioni parlamentari in Azerbaijan, mentre il 26 febbraio toccherà alla Slovacchia eleggere il nuovo Parlamento con la Serbia che poi farà lo stesso il 26 aprile.

Nord America e Sudamerica

L’appuntamento più atteso è naturalmente quello del 3 novembre, quando negli Stati Uniti si voterà per eleggere il nuovo Presidente oltre che i membri del Congresso e diversi governatori nei vari Stati.

Donald Trump punta a un secondo mandato ma prima dovrà vedersela con l’impeachment nei suoi confronti, con una eventuale condanna che gli precluderebbe la possibilità di presentarsi di nuovo alle elezioni.

A febbraio inizieranno invece le primarie del Partito Democratico per individuare il candidato: favorito è l’ex vicepresidente Joe Biden, ma attenzione anche all’eterno Bernie Sanders e al miliardario Michael Bloomberg.

In Sudamerica invece il 2 gennaio si voterà per le elezioni parlamentari in Perù, mentre in teoria le urne si dovrebbero aprire anche in Venezuela e Bolivia m,a vista la delicata situazione politica nei due paesi, non mancano gli interrogativi.

Africa e Asia

La data da cerchiare con il circoletto rosso è quella del 20 febbraio, giorno in cui ci saranno le elezioni legislative in Iran, paese dove di recente c’è stata una violenta rivolta popolare che ha provocato centinaia di vittime.

Altra situazione complessa è quella relativa a Hong Kong: dopo le grandi tensioni degli ultimi mesi, tutti gli occhi saranno puntati sulle elezioni locali che si terranno a settembre dove si fronteggeranno i vari partiti pro o contro la Cina.

Il 2 marzo 2020 si tornerà per la terza al voto in pochi mesi in Israele, mentre per quanto riguarda l’Africa gli appuntamenti più importanti saranno quelli di maggio quando si voterà in Etiopia e di ottobre, quando le urne si apriranno invece in Costa d’Avorio.