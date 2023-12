Elezioni 2024, dove si vota in Italia e nel mondo: perché sarà un anno decisivo

Elezioni 2024: sarà un anno fondamentale per la politica - sia in italia sia all’estero - visti i tanti delicati appuntamenti elettorali che si susseguiranno nei prossimi mesi. Non solo le europee oltre alle immancabili tornate da noi delle amministrative e delle regionali, ma anche le presidenziali negli Stati Uniti e le generali nel Regno Unito e in Russia.

Visto il delicato contesto internazionale, con due guerre come quelle in Ucraina e in Terra Santa che stanno rimescolando quelli che sono stati gli assetti geopolitici negli ultimi decenni, le elezioni che si terranno nel 2024 potrebbero essere una sorta di spartiacque per il futuro dell’intero pianeta.

Il primo pensiero corre alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti dove i sondaggi danno in vantaggio Donald Trump rispetto a Joe Biden, ma anche nel Regno Unito ci potrebbero essere grandi cambiamenti a Downing Street con i Laburisti dati nettamente in vantaggio, mentre nell’Unione europea c’è da registrare la crescita delle forze di destra.

Insomma le elezioni che si terranno nel 2024 potrebbero portare grandi cambiamenti soprattutto in occidente, visto che in Russia dove Vladimir Putin si ripresenterà per un nuovo mandato non ci dovrebbero essere sorprese.

In teoria il 2024 dovrebbe essere l’anno anche delle elezioni presidenziali in Ucraina, ma la guerra dovrebbe portare a uno slittamento del voto: oltre alle difficoltà logistiche ci sarebbe anche l’impossibilità a votare da parte dei profughi e dei soldati al fronte.

leggi anche Cosa serve per votare?

Elezioni 2024: per cosa si vota in Italia

Il 2024 politicamente parlando sarà un anno molto intenso per quanto riguarda l’Italia. Tutte le attenzioni naturalmente sono rivolte alle elezioni europee che da noi si terranno domenica 9 giugno, con il Belpaese che sarà chiamato a eleggere 73 europarlamentari su un totale di 705.

Nella stessa data le urne in Italia si potrebbero aprire anche per il primo turno delle elezioni amministrative - si voterà in oltre 3.800 Comuni di cui 27 capoluogo di provincia con appuntamenti molto attesi come quelli di Firenze, Bari e Cagliari - e per le regionali in Piemonte.

Il primo appuntamento elettorale del 2024 in Italia sarà però - a febbraio - quello con le elezioni regionali in Abruzzo, che saranno seguite a stretto giro da quelle in Sardegna mentre a marzo sarà la volta della Basilicata. A chiudere il programma delle regionali ci saranno poi in autunno le elezioni in Umbria.

2024: le elezioni nel mondo

Anche in Europa naturalmente tutti gli occhi sono puntate sulle elezioni europee dove i sovranisti puntano a fare il pieno dei seggi per provare a formare una maggioranza di centrodestra insieme ai Popolari, tagliando così fuori i Socialisti e i Liberali che compongono insieme al Ppe la triade che da sempre detta legge a Palazzo Berlaymont.

Prima però - esattamente il prossimo 10 marzo - nel Vecchio Continente ci saranno le elezioni legislative in Portogallo, rese necessarie dalla fine con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del governo di centrosinistra guidato da Antonio Costa.

Il 17 marzo invece sarà la data delle elezioni presidenziali in Russia dove Vladimir Putin, salvo clamorose sorprese, sarà ancora in campo alla ricerca del suo quinto mandato presidenziale. Uno scenaio simile è quello della Bielorussia con il presidente Aleksandr Lukashenko che a fine febbraio sarà rieletto.

A dicembre invece ci saranno le elezioni nel Regno Unito con l’attuale premier conservatore Rishi Sunak dato in grande difficoltà dai sondaggi: a oggi il grande favorito per Downing Street è il leader laburista Keir Starmer.

L’appuntamento elettorale più atteso del 2024 senza dubbio è quello delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti che si terranno in data martedì 5 novembre. A gennaio negli Usa prenderanno il via le primarie per la definizione dei candidati alla Casa Bianca sia per quanto riguarda i Democratici sia per i Repubblicani.

Anche in questo caso i sondaggi parlano chiaro, con Joe Biden e Donald Trump che non dovrebbero avere problemi a ottenere una nomination. Il testa a testa tra i due grandi rivali invece appare essere molto equilibrato, con il tycoon indicato di poco davanti rispetto l’attuale presidente: come accaduto nel 2018, con ogni probabilitò anche le elezioni Usa 2024 si decideranno negli Stati in bilico dove al momento sarebbe in testa il Gop.

Per quanto riguarda gli appuntamenti elettorali del 2024 nel resto del mondo, molto delicate sono le elezioni che il 13 gennaio si terranno a Taiwan mentre in primavera si voterà anche in India dove il premier Narendra Modi punta al suo terzo mandato.

A marzo invece sarà la volta dell’Iran - anche in questo caso le parlamentari non dovrebbero portare a grosse novità - con il Messico che invece indicherà il nuovo presidente a giugno con la sfida che sarà tra due donne: Claudia Sheinbaum Pardo per il centrosinistra e Xochtil Galvez per la destra.