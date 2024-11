Elezioni 2025 in Italia e nel mondo. L’elenco completo

Il 2025 si prospetta un anno di fermento politico. Sono numerose le elezioni previste sia in Italia che nel mondo il prossimo anno.

Dalle elezioni amministrative e regionali italiane, che coinvolgeranno diverse Regioni e comuni, alle elezioni presidenziali, legislative e parlamentari in vari Paesi del globo, l’anno che verrà punta a segnare nel medio termine il futuro di molte nazioni e a influenzare non solo gli equilibri politici ma anche gli indirizzi delle rispettive economie.

Ecco l’elenco completo delle elezioni previste nel 2025.

L’elenco delle elezioni in Italia nel 2025

In Italia, il 2025 sarà un anno elettorale significativo, con diversi appuntamenti già fissati:

Elezioni amministrative

Le elezioni amministrative interesseranno numerosi comuni italiani, inclusi alcuni capoluoghi di provincia e città metropolitane. Le amministrazioni locali saranno chiamate a rinnovarsi, con l’elezione diretta di sindaci e consigli comunali. Sarà un’occasione per valutare il consenso dei partiti a livello locale e la fiducia dei cittadini verso la classe politica. In particolare, nella regione Trentino-Alto Adige, la Giunta regionale ha proposto di fissare le elezioni comunali per il 4 maggio 2025, con eventuali ballottaggi il 18 maggio 2025

Elezioni regionali 2025

Diverse Regioni italiane andranno alle urne per rinnovare i consigli regionali e i presidenti di Regione nel 2025; degli appuntamenti che rappresentano un importante test per la politica nazionale.

Nello specifico, le Regioni italiane che saranno coinvolte nelle elezioni nel 2025 sono:

Campania

Veneto

Toscana

Puglia

Marche

Valle d’Aosta

Queste elezioni sono in programma per l’autunno 2025, le date specifiche sono ancora da definire. Il governo sta valutando l’ipotesi di un «election day» unico per tutte le Regioni coinvolte, al fine di ottimizzare le risorse e facilitare la partecipazione elettorale.

Referendum

Sebbene non siano ancora confermati, non possiamo escludere che possano essere indetti dei referendum su temi di interesse nazionale nel corso del 2025, specialmente in un contesto politico come quello italiano che vede il dibattito concentrarsi su riforme costituzionali, diritti civili e questioni ambientali. Il più atteso, al momento, è un referendum volto a modificare le attuali leggi sulla cittadinanza in Italia.

Si consiglia di monitorare le comunicazioni ufficiali del Ministero dell’Interno e degli enti locali per aggiornamenti sulle date e le modalità di svolgimento delle elezioni previste nel 2025.

L’elenco delle elezioni nel mondo nel 2025

Nel 2025, come anticipato, sono numerosi Paesi nel mondo ad essere chiamati alle urne per rinnovare le proprie la guida politica delle proprie istituzioni politiche.

Ecco una panoramica delle principali elezioni previste, suddivise per continente:

AFRICA

Burundi : Elezioni parlamentari.

: Elezioni parlamentari. Camerun : Elezioni presidenziali e parlamentari

: Elezioni presidenziali e parlamentari Repubblica Centrafricana : Elezioni generali

: Elezioni generali Comore : Elezioni parlamentari

: Elezioni parlamentari Egitto : Elezioni parlamentari

: Elezioni parlamentari Etiopia : Elezioni generali

: Elezioni generali Gabon : Elezioni generali

: Elezioni generali Costa d’Avorio : Elezioni presidenziali

: Elezioni presidenziali Malawi : Elezioni generali

: Elezioni generali Seychelles : Elezioni generali

: Elezioni generali Tanzania : Elezioni generali

: Elezioni generali Togo: Elezioni presidenziali

AMERICA

Argentina : Elezioni legislative

: Elezioni legislative Canada : Elezioni federali, da tenersi entro il 20 ottobre

: Elezioni federali, da tenersi entro il 20 ottobre Belize : Elezioni generali

: Elezioni generali Bolivia : Elezioni generali, previste per ottobre

: Elezioni generali, previste per ottobre Cile : Elezioni generali, con primo turno il 23 novembre e eventuale secondo turno il 21 dicembre

: Elezioni generali, con primo turno il 23 novembre e eventuale secondo turno il 21 dicembre Guyana : Elezioni generali

: Elezioni generali Honduras : Elezioni generali, previste per novembre

: Elezioni generali, previste per novembre Giamaica : Elezioni generali

: Elezioni generali Saint Vincent e Grenadine : Elezioni generali

: Elezioni generali Suriname : Elezioni generali, previste per maggio

: Elezioni generali, previste per maggio Trinidad e Tobago : Elezioni generali

: Elezioni generali Stati Uniti : Elezioni governatoriali, previste per il 4 novembre

: Elezioni governatoriali, previste per il 4 novembre Venezuela: Elezioni parlamentari

ASIA

India : Elezioni

: Elezioni Giappone : Elezioni generali

: Elezioni generali Kirghizistan : Elezioni parlamentari

: Elezioni parlamentari Filippine : Elezioni generali, previste per il 12 maggio

: Elezioni generali, previste per il 12 maggio Qatar : Elezioni generali

: Elezioni generali Singapore : Elezioni generali

: Elezioni generali Sri Lanka : Elezioni parlamentari

: Elezioni parlamentari Tagikistan : Elezioni parlamentari

: Elezioni parlamentari Uzbekistan: Elezioni parlamentari, secondo turno previsto per gennaio.

EUROPA

Albania : Elezioni parlamentari

: Elezioni parlamentari Austria : Elezioni statali nel Burgenland e a Vienna

: Elezioni statali nel Burgenland e a Vienna Azerbaigian : Elezioni parlamentari

: Elezioni parlamentari Bielorussia : Elezioni presidenziali

: Elezioni presidenziali Repubblica Ceca : Elezioni parlamentari

: Elezioni parlamentari Danimarca : Elezioni locali, previste per il 18 novembre

: Elezioni locali, previste per il 18 novembre Germania : Elezioni federali

: Elezioni federali Islanda : Elezioni parlamentari

: Elezioni parlamentari Irlanda : Elezioni generali

: Elezioni generali Kosovo : Elezioni parlamentari

: Elezioni parlamentari Liechtenstein : Elezioni generali, previste per il 9 febbraio

: Elezioni generali, previste per il 9 febbraio Moldavia : Elezioni parlamentari

: Elezioni parlamentari Norvegia : Elezioni parlamentari, previste per settembre

: Elezioni parlamentari, previste per settembre Polonia : Elezioni presidenziali

: Elezioni presidenziali Portogallo : Elezioni locali

: Elezioni locali Regno Unito: Elezioni locali, previste per maggio

OCEANIA