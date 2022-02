Effetto petrolio sull’economia globale: greggio verso $100, quale impatto?

I prezzi del petrolio toccano i massimi da oltre sette anni: i timori che una possibile invasione dell’Ucraina da parte della Russia possa innescare sanzioni statunitensi ed europee all’export energetico di Mosca stanno guidando l’impennata del greggio.

La corsa senza freni del petrolio verso i 100 dollari al barile, per la prima volta dal 2014, minaccia di infliggere un doppio colpo all’economia mondiale, intaccando ulteriormente le prospettive di crescita e facendo salire l’inflazione.

Analisi e previsioni sull’andamento del prezzo dell’oro nero: cosa aspettarsi?

Petrolio: i prezzi volano, quale impatto sulla ripresa globale?

Mentre si scrive, le quotazioni Brent e WTI scambiano in leggera flessione, pur restando ben oltre i rispettivi 94 e 93 dollari al barile.

Gli analisti non hanno dubbi: “Se... si verifica un movimento di truppe, il greggio Brent non avrà problemi a superare il livello di $ 100...I prezzi del petrolio rimarranno estremamente volatili e sensibili agli aggiornamenti incrementali riguardanti la situazione in Ucraina”, ha dichiarato un esperto di OANDA Edward Moya.

Il petrolio costa circa il 50% in più rispetto a un anno fa, coinvolto in un più ampio rally dei prezzi delle materie prime che ha travolto anche il gas naturale. Tra i fattori trainanti: una ripresa post-lockdown della domanda mondiale, tensioni geopolitiche innescate dal colosso petrolifero Russia e catene di approvvigionamento tese. Le prospettive per un rinnovato accordo nucleare iraniano hanno a volte raffreddato il mercato.

I combustibili fossili - petrolio, carbone e gas naturale - forniscono oltre l’80% dell’energia dell’economia globale. E il costo di un tipico paniere è ora aumentato di oltre il 50% rispetto a un anno fa, secondo Gavekal Research Ltd., una società di consulenza.

La crisi energetica aggrava anche la continua stretta nelle catene di approvvigionamento globali, che ha fatto aumentare i costi e ritardato la consegna di materie prime e di prodotti finiti.

Goldman Sachs, che vede il petrolio a $100 nel terzo trimestre, stima che un aumento del 50% spinga l’inflazione complessiva di una media di 60 punti base, con le economie emergenti più colpite.

Il FMI ha recentemente alzato le sue previsioni per i prezzi al consumo globali a una media del 3,9% nelle economie avanzate quest’anno, dal 2,3% e dal 5,9% nei Paesi emergenti e in via di sviluppo.

Il greggio può arrivare a $150 al barile?

Più inflazione, meno crescita è una combinazione preoccupante per la Federal Reserve e le altre banche centrali, mentre cercano di contenere le più forti pressioni sui prezzi degli ultimi decenni senza far deragliare la ripresa dalla pandemia.

Mentre gli esportatori di energia trarranno vantaggio dal boom, gran parte del mondo subirà un duro colpo poiché le aziende e i consumatori troveranno le bollette in aumento e il potere di spesa compresso da cibo, trasporti e riscaldamento più costosi.

Secondo il modello Shok di Bloomberg Economics, un rialzo del greggio a $100 entro la fine di questo mese dai circa $70 alla fine del 2021 aumenterebbe l’inflazione di circa mezzo punto percentuale negli Stati Uniti e in Europa nella seconda metà dell’anno.

Più in generale, JPMorgan avverte che una corsa fino a $ 150 al barile bloccherebbe quasi l’espansione globale e farebbe salire l’inflazione a oltre il 7%, più di tre volte il tasso target dalla maggior parte dei responsabili delle politiche monetarie.

Cosa accadrà all’economia globale

Secondo l’analisi di Bloomberg, l’economia mondiale non è più quella che consumava petrolio nei decenni precedenti, in particolare negli anni ’70, e l’energia alternativa offre una sorta di cuscinetto.

Negli Stati Uniti, per esempio, l’emergere dell’industria del dello scisto significa che la sua economia è meno vulnerabile agli shock: mentre i consumatori pagano di più per la benzina, i produttori nazionali guadagnano di più.

Mark Zandi, capo economista di Moody’s Analytics, stima che ogni aumento di $10 al barile riduce di 0,1 punti percentuali la crescita economica dell’anno successivo. Ciò si confronta con un colpo da 0,3 a 0,4 punti prima della rivoluzione del fracking.

Anche altri produttori di petrolio avranno motivo di festeggiare. Il budget della Russia, ad esempio, potrebbe raccogliere oltre 65 miliardi di dollari di entrate extra quest’anno, contribuendo a proteggere il Cremlino da possibili sanzioni contro l’Ucraina. Ne beneficerebbero altri produttori dei mercati emergenti, così come il Canada e le economie mediorientali.

Ma per la maggior parte dei consumatori e dei banchieri centrali, molto dipende da quanto velocemente e fino a che punto arriverà l’energia, in particolare se le economie perdono slancio a livello globale.

“Un rapido e continuo aumento può aumentare i rischi di recessione in alcuni Paesi, soprattutto se anche la politica fiscale si sta restringendo notevolmente”, ha affermato Priyanka Kishore di Oxford Economics, che stima che ogni aumento di 10 dollari al barile di petrolio consuma circa lo 0,2% punti dalla crescita mondiale.