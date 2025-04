Ecco il superbonus 110% auto, macchina gratis per tutti. Ma è una fake news

Come investire in borsa?

Si parla ormai da mesi di un superbonus 110% auto, la notizia che è rimbalzata su siti di notizie, social network e sui forum, promette di acquistare una macchina gratis a spese del Governo grazie a un incentivo simile a quello previsto fino a qualche anno fa per le ristrutturazioni edilizie, il superbonus 110% (ovvero con una detrazione del 110% sulla spesa sostenuta).

Nonostante l’ampia copertura che si è data al fantomatico incentivo per l’acquisto dell’auto, va sottolineato che si tratta di una fake news. Non ci sono fondamenti ufficiali su cui basare l’informazione, non c’è nessuna normativa al riguardo e nessun comunicato di Governo o ministeri annuncia un simile intervento nel settore auto.

Come nasce la fake news del superbonus auto al 110%? Nelle notizie diffuse si parla di veicoli destinati alle persone con disabilità da acquistare completamente gratis (a spese dello Stato, appunto), ma va chiarito che non ci sono nuovi bonus destinati all’acquisto di auto per persone con disabilità e con ridotte capacità di deambulazione. Nonostante non ci siano fonti ufficiali, però, la notizia si è diffusa a macchia d’olio generando mala informazione e false speranze. Come stanno realmente le cose? L’unico superbonus 110% che sia mai esistito è quello previsto per le ristrutturazioni edilizie e mai questo incentivo, ha mai incluso l’acquisto di veicoli, neanche di quelli destinati ai disabili. È pur vero che esistono numerose agevolazioni per le persone con ridotte capacità motorie che devono acquistare veicoli adattati e non, ma si tratta delle stesse agevolazioni in vigore ormai da anni previste dalla normativa in vigore a tutela dei diversamente abili. In ogni caso, per quanto siano previsti benefici, mai questi permettono di recuperare l’intero costo del veicolo e mai è previsto comprare una macchina gratis a spese dello Stato. leggi anche Il 7° uomo più ricco al mondo svela i segreti del suo successo

Acquisto auto disabili, quali sono le agevolazioni? Appurato che il superbonus 110% auto non esiste, su quali agevolazioni possono contare i disabili che acquistano un veicolo? I principali benefici per l’acquisto auto riguardano i disabili e titolari di Legge 104 con ridotte o impedite capacità motorie, i ciechi, i pluriamputati, i disabili psichici con accompagnamento, ovvero le stesse categorie di invalidi che hanno diritto all’esenzione del bollo auto. I benefici previsti sono: Iva agevolata al 4% per l’acquisto dell’auto nuova o usata a patto che il mezzo di trasporto sia adattato o adattabile alle esigenze dell’invalido. L’Iva agevolata al 4% si applica anche sulle parti necessarie alla guida e al trasporto del disabile (pedali speciali o pedane, per esempio);

per l’acquisto dell’auto nuova o usata a patto che il mezzo di trasporto sia adattato o adattabile alle esigenze dell’invalido. L’Iva agevolata al 4% si applica anche sulle parti necessarie alla guida e al trasporto del disabile (pedali speciali o pedane, per esempio); detrazione fiscale al 19% sulle spese sostenute per l’acquisto di un’auto nel limite massimo di 18.075,99 euro;

sulle spese sostenute per l’acquisto di un’auto nel limite massimo di 18.075,99 euro; esenzione bollo auto per il disabile o per la persona a cui lo stesso è fiscalmente a carico. leggi anche Legge 104 e acquisto auto disabili, come funziona nel 2025?