Ecco perché Trump ha bocciato l’accordo UE. E minacciato altri dazi

La minaccia di Trump di imporre altri dazi all’UE ha riportato in primo piano la guerra commerciale tra USA e Unione Europea. Ma cosa è successo di nuovo per rilanciare parole così aspre e dure da parte della Casa Bianca contro Bruxelles?

Trump ha dichiarato venerdì in un post sui social media che avrebbe imposto una tariffa del 50% su tutte le importazioni dell’Unione a partire dal 1° giugno, perché i “negoziati non stavano andando da nessuna parte”. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha affermato che l’offerta dell’UE era peggiore di quella di altri Paesi e ha espresso la speranza che il post del presidente “accenda un fuoco sotto l’UE”.

I dettagli specifici dell’offerta dell’UE, che non sono stati subito divulgati, riguardano le barriere tariffarie e non tariffarie, il rafforzamento della sicurezza economica, gli investimenti reciproci e gli acquisti strategici, nonché la cooperazione sulle sfide globali, hanno affermato fonti anonime riportate da Bloomberg.

L’Unione Europea sta tentando la strada dei negoziati per evitare un’escalation, ma Trump non sembra intenzionato ad ammorbidire la sua posizione, nemmeno dinanzi al tumulto finanziario in corso. Cosa è accaduto di nuovo tra UE e USA e perché Trump ha respinto la proposta europea?

Trump ancora contro l’UE: perché ha bocciato il piano commerciale Secondo fonti a conoscenza della questione riportate da Bloomberg, il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente una proposta commerciale dell’Unione Europea che proponeva offerte per rimuovere congiuntamente i dazi sui beni industriali, di aumentare l’accesso per alcuni prodotti agricoli americani e di co-sviluppare centri dati basati sull’intelligenza artificiale. L’UE avrebbe anche lanciato l’idea di collaborare alla costruzione navale, di cooperare sulle infrastrutture portuali e di istituire un partenariato energetico UE-USA che comprenda gas, nucleare e petrolio. WSJ ha riportato che l’atteggiamento ostile di Trump deriverebbe da una profonda irritazione alla Casa Bianca nei confronti dei funzionari europei, per il fatto che le diverse priorità commerciali dei paesi membri dell’UE sarebbero viste come un motivo di inutile rallentamento dei colloqui. I consiglieri si sarebbero lamentati di quello che considerano l’approccio cauto dell’Europa ai negoziati e di quella che definiscono la riluttanza dell’UE a presentare offerte concrete che tengano conto delle preoccupazioni degli Stati Uniti. Tra queste, le tariffe per i servizi di streaming, l’IVA, le normative automobilistiche e le multe imposte alle aziende statunitensi nei casi antitrust, hanno affermato le fonti. Un punto di incontro, al momento, non sembra all’orizzonte. Ogni parte in causa, ovviamente, vuole rafforzare la propria posizione e non danneggiare i propri interessi. Arrivare a un compromesso sarà una strada lunga se il presidente USA non tollera neanche il tempo necessario per arrivare a negoziati che siano accettati da entrambe le parti. Probabilmente sta facendo capire di preferire la politica aggressiva dei proclami unilaterali. Che, però, stanno danneggiando innanzitutto l’economia USA.