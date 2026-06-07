Il mercato degli smartphone ricondizionati è sempre più in crescita. Si tratta di una scelta che fa bene all’ambiente e soprattutto al portafoglio. Anche per i modelli top di gamma, si ha la possibilità di risparmiare centinaia di euro e di assicurarsi un telefono praticamente nuovo.

Bisogna però stare attenti, perché se l’occasione è sempre dietro l’angolo, lo stesso vale anche per le truffe. In questa guida, vogliamo aiutarti a capire davvero quali telefoni tenere d’occhio.

Ti parleremo nei prossimi capitoli delle caratteristiche a cui fare attenzione, cosa evitare e poi ti forniremo una lista di dispositivi che potresti comprare su Amazon oggi stesso.

Cosa vuol dire comprare uno smartphone ricondizionato

Quando uno smartphone usato viene portato a un rivenditore di prodotti ricondizionati, questo lo affida a un team di esperti che ne analizzano lo stato e le performance. Appurato lo stato del prodotto, i tecnici provvedono a sostituire o riparare le parti danneggiate che non soddisfano gli standard di qualità. Il dispositivo viene infine igienizzato per essere poi riposto nella scatola con cui poi sarà venduto.

Cosa aspettarsi se si acquista, ad esempio, uno smartphone in condizione eccellente? Questo dovrebbe esserci consegnato con un corredo completo (la scatola originale o una generica, un caricabatterie e le cuffie, se incluse), e senza nessun segno di usura come graffi o ammaccature.

Scendendo con il livello della qualità, è possibile trovare smartphone con leggeri segni di utilizzo o piccoli graffi. Una volta acceso, lo smartphone ricondizionato, deve funzionare come da nuovo, ciò vale a dire che deve essere fluido nell’utilizzo, non bloccarsi e non scaricarsi dopo poco tempo. Deve essere stato resettato e di conseguenza deve essere attiva la configurazione originale con cui lo smartphone esce dalla fabbrica.

Quali qualità deve avere un ottimo smartphone ricondizionato per essere tale? È innanzitutto necessario specificare che non tutti sono uguali; infatti, molti rivenditori danno loro un voto, con una parola o un numero da 1 a 10 quando li rimettono sul mercato, così da indicare la loro condizione. Naturalmente, maggiore è il voto, maggiore sarà il costo e migliore la condizione.

È importante infine controllare che con la vendita del prodotto sia inclusa una garanzia di almeno un anno, che permetta di tornare dal rivenditore per sostituire o sistemare eventuali problemi dello smartphone o legati al corredo.

Perché comprare uno smartphone ricondizionato?

Uno smartphone ricondizionato conviene principalmente per due motivi, perché è più sostenibile e perché ha un ottimo prezzo. È sostenibile perché acquistandolo si promuove l’economia circolare, un’economia in cui i prodotti non vengono buttati, ma rimessi a nuovo per ritornare sul mercato.

Così facendo si contribuisce a diminuire l’impatto ambientale, in quanto per smaltire correttamente tutte le parti di uno smartphone è necessario un procedimento inquinante.

Quanto si risparmia con uno smartphone ricondizionato? Prezzi medi

In secondo luogo c’è la convenienza economica: supponiamo di voler acquistare un nuovo iPhone, a quanto ammonta la differenza di prezzo tra un prodotto ricondizionato e uno nuovo? Vediamo alcuni esempi che si possono trovare in rete.

Smartphone Stato Prezzo Apple iPhone 14 128GB Ricondizionato 315,00 euro Apple iPhone 15 128GB Ricondizionato 432,00 euro Apple Iphone SE 2a generazione 64 Ricondizionato 102,99 euro Samsung Galaxy A52s 5G 128 GB Ricondizionato 144,89 euro Samsung Galaxy Note20 5G 256 GB Ricondizionato 241,89 euro Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 128GB Ricondizionato 339,00 euro

Smartphone ricondizionati su eBay: attenzione alle condizioni

eBay ha un suo modo per esprimere lo stato dei prodotti ricondizionati, che aiutano il cliente interessato a conoscere nel dettaglio le condizioni dello smartphone che sta acquistando, vediamo quali sono le diciture principali:

Ricondizionato certificato: questo oggetto è in perfette condizioni, come nuovo. È stato ispezionato e pulito professionalmente, ricondizionato dal produttore o da un fornitore approvato dal produttore per rispettare le specifiche richieste. Sarà confezionato con un imballaggio nuovo o originale con accessori nuovi o originali.

Eccellente - Ricondizionato: l’oggetto non mostra segni di utilizzo. È completamente funzionante ed è stato ricondizionato, testato, ispezionato e pulito a livello professionale da venditori qualificati per essere in condizioni eccellenti. L’oggetto include accessori nuovi od originali e può essere confezionato con un imballaggio generico.

Molto buono - Ricondizionato: l’oggetto mostra lievi segni di usura. È completamente funzionante ed è stato ricondizionato, testato, ispezionato e pulito a livello professionale da venditori qualificati per essere in condizioni molto buone. L’oggetto include accessori nuovi od originali e può essere confezionato con un imballaggio generico.

Buono - Ricondizionato: l’oggetto mostra moderati segni di usura. È completamente funzionante ed è stato ricondizionato, ispezionato, testato e pulito a livello professionale da venditori qualificati per essere in buone condizioni. L’oggetto include accessori nuovi od originali e può essere confezionato con un imballaggio generico.

I modelli migliori di smartphone ricondizionato su Amazon

Anche Amazon offre diversi modelli di smartphone ricondizionati, sebbene con un ventaglio inferiore rispetto ad eBay. Che sia Apple, e quindi iOS, oppure Android, gli utenti possono trovare il prodotto giusto a un prezzo davvero competitivo, potendo scegliere tra diversi brand.

Qualora siate interessati a saperne di più, la redazione di Money.it ne ha selezionati alcuni particolarmente interessanti.

Smartphone ricondizionato: a cosa prestare attenzione?

Quando si compra uno smartphone ricondizionato è necessario prestare attenzione ad alcuni fattori, come ad esempio la reputazione del rivenditore dal quale si acquista. Ci sono infatti molte persone e aziende online che affermano di essere affidabili e di vendere prodotti ricondizionati come nuovi, tuttavia questo non è sempre vero.

Il miglior modo per constatare se la persona o l’azienda dal quale si sta comprando è affidabile, è cercare recensioni sui suoi prodotti online. Anche la trasparenza è importante: un rivenditore qualificato non ha paura di essere trasparente e di comunicare le condizioni dello smartphone ricondizionato che si sta pensando di comprare; qualora si noti un atteggiamento sospettoso o poco trasparente, è legittimo avere dei dubbi sull’operato del rivenditore.