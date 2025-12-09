Le 5 migliori destinazioni per un viaggio nel 2026 secondo gli esperti

Manca meno di un mese alla fine del 2025 e molti dei portali di viaggi più importanti e seguiti stanno già iniziando a pubblicare le loro classifiche delle mete imperdibili per il 2026.

Il consiglio è di prendere carta e penna e fare una lista dei nostri desideri di viaggio. I Paesi più consigliati sono delle vere e proprio perle tutte da scoprire.

leggi anche Arriva il volo per uno dei paradisi caraibici più belli al mondo. Ecco quanto costa

Colombia

La Colombia gode da sempre di una pessima reputazione quando si parla di vacanze. La realtà, però, è ben diversa e il Paese Sudamericano è uno scrigno di tesori incredibile.

Per chi ama le grandi città c’è Medellín, rivalutata negli ultimi anni e oggi diventata una delle realtà più dinamiche del continente. Per chi preferisce le bellezze naturali, invece, le tappe ideali sono la foresta di Minca con i suoi incredibili paesaggi e il Parco Nazionale di Tayrona, uno dei pochi al mondo che mette insieme giungla e mare.

E per gli appassionati di mare e immersioni ci sono le Isole del Rosario, uno degli arcipelaghi più belli al mondo con sabbie bianche, fondali incredibili e acque cristalline.

Laos

Se il nostro obiettivo è quello di cambiare continente senza spendere una fortuna, la meta perfetta per il 2026 è lo splendido Laos. Il Laos è famoso per i suoi templi, per la splendida natura incontaminata e per la storia che raccontano i villaggi dislocati lungo il fiume Mekong.

La buona notizia è che stiamo parlando di uno dei Paesi più economici del mondo. Con poche decine di euro di budget al giorno è possibile dormire, mangiare e spostarsi con i mezzi pubblici.

Québec - Canada

Tra le mete per il 2026 consigliate dagli esperti di National Geographic troviamo il Quebéc, una delle zone più suggestive del Canada.

Per gli appassionati di viaggi naturalistici la lista di cose da fare è infinita, ma c’è una tappa davvero imperdibile: il Parco Nibiischii, il primo parco nazionale interamente gestito dalle popolazioni indigene.

Bilbao – Spagna

In seconda posizione tra i consigli di viaggio per il 2026 degli esperti di Booking, troviamo invece Bilbao, splendida città della Spagna famosa per ospitare il celebre Guggenheim Museum.

Ma il centro più popoloso dei Paesi Baschi, offre molto di più. A cominciare dal Casco Viejo, lo splendido centro storico medievale, passando per il Mercado de la Ribera, il più esteso mercato alimentare coperto del Vecchio Continente, fino ad arrivare a un’offerta gastronomica tra le migliori del pianeta.

Basti pensare che a Bilbao ci sono ben 14 chef che hanno conquistato almeno una stella Michelin.

Mũi Né - Vietnam

In vetta alla classifica delle migliori destinazioni 2026 per Booking c’è una sorpresa assoluta: la località balneare di Mũi Né, nella zona sud orientale del Vietnam.

Un vero e proprio paradiso terrestre in cui dominano palme, dune di sabbia rossa e bianca e lo spettacolare Fairy Stream, un corso d’acqua in cui è possibile passeggiare a piedi nudi in mezzo a spettacolari formazioni rocciose.