5 località da visitare se ami il vino

Negli ultimi anni si registra una crescente tendenza a posticipare le vacanze estive ai mesi di settembre e ottobre, complice anche la progressiva affermazione dell’enoturismo, un turismo che ha come obiettivo la scoperta delle principali regioni vinicole europee ed extraeuropee.

Per chi desidera vivere un’esperienza di questo genere durante le prossime settimane di ferie, ecco una selezione di 5 incredibili mete turistiche europee, ideali per coniugare degustazioni enologiche di alto livello e itinerari naturalistici di grande suggestione.

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5) Alentejo – Portogallo

Partiamo dal Portogallo, e più precisamente dall’Alentejo, una delle zone più selvagge e suggestive del Paese. Ancora in parte inesplorato, questo territorio conta di oltre 250 produttori di vino e di più di 22mila ettari di vigne.

Un paradiso in cui spicca la strada del Vino dell’Alentejo, famosa per la produzione di incredibili vini rossi e per i paesaggi che circondano i terreni dove sorgono le cantine. Una combinazione perfetta per chi ama le degustazioni e il contatto con la natura.

4) Santorini – Grecia

Santorini è una delle mete turistiche più famose e frequentate d’Europa. Ma in pochi sanno che la produzione di vino locale è una delle più pregiate e rinomate del Vecchio Continente.

Santorini è infatti celebre per il suo Vinsanto, in questo caso realizzato con uve locali come Assyrtiko, Athiri e Aidani e con una speciale tecnica di coltivazione denominata “koulara”.

Le strade del vino dell’isola greca sono fatte di viti molto basse e di paesaggi incredibili, sospese tra vegetazione e mare.

3) Eger – Ungheria

Una delle mete enoturstiche in crescita maggiore negli ultimi anni è la regione che circonda la città di Eger, nella parte nord dell’Ungheria.

La zona è celebre per la produzione del vino Egri Bikavér, traducibile con il nome di sangue di toro. Ma al di là delle degustazioni di questo vino secco e deciso, c’è molto di più da scoprire. Ci sono stradine medievali, antiche fortificazioni e numerose cantine scavate interamente nella roccia.

Se vogliamo fare un viaggio nel passato e goderci prodotti gastronomici di altissimo livello e non troppo “commerciali” dovremmo correre a prenotare.

2) Toscana – Italia

Impossibile parlare di destinazioni di viaggio a tema vino senza inserire nella lista la nostra Toscana. D’altronde è proprio in questi territori che nascono vini come il Chianti, il Brunello di Montalcino e il Nobile di Montepulciano, prodotti tra i più celebri e rinomati del pianeta.

Assaggiarli mentre si passeggia in un paesaggio fatto di colline, splendidi borghi medievali e vigneti è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita.

1) Bordeaux - Francia

L’unica regione al mondo che può rivaleggiare con la Toscana è quella del Bordeaux, nella parte sud occidentale della Francia.

Patria mondiale dei vini rossi, con Cabernet Sauvignon e Merlot a farla da padrone, Bordeaux offre a chi la visita degustazioni in cantine antichissime, passeggiate in vigne che sembrano uscite da un film e un patrimonio storico-culturale tutto da scoprire.