Ecco dove andare in vacanza nel 2026 spendendo poco. Le 5 mete migliori, secondo gli esperti

Andrea Fabbri

1 Gennaio 2026 - 00:23

Il 2026 è all’inizio e molti stanno già pensando a dove trascorrere le prossime vacanze. Ecco le 5 migliori mete low cost dell’anno per gli esperti di viaggi

Ecco dove andare in vacanza nel 2026 spendendo poco. Le 5 mete migliori, secondo gli esperti

Andare in vacanza per almeno una settimana sta diventando sempre più complicato. I soldi a disposizione spesso sono pochi, il tempo libero sta calando e per molti è complicato assentarsi a lungo dal posto di lavoro.

Aggiungiamo anche il fatto che molte delle mete tradizionali devono fare i conti con prezzi da capogiro e sovraffollamento turistico e il gioco è fatto.

Questo, però, non significa che dobbiamo rinunciare al meritato relax. Basta scegliere la destinazione giusta per vivere un’esperienza unica senza svuotare il conto in banca. Ecco le 5 migliori mete low cost per il 2026 secondo i principali portali turistici e gli addetti ai lavori

Laos

Per chi sogna un viaggio alla scoperta dell’Asia, il Laos è una delle destinazioni migliori. Qui con pochi euro al giorno è ancora possibile dormire, mangiare e muoversi tra i principali punti di interesse.
E stiamo parlando di luoghi meravigliosi come templi, foreste, antichi villaggi e il maestoso fiume Mekong a fare da sfondo.

Al momento i prezzi medi per una settimana in Laos, voli esclusi, vanno dai 300 euro delle vacanze fai da te ai 1.000 euro dei tour organizzati. Decisamente un affare.

Creta - Grecia

Creta è rimasta una delle poche isole greche ancora accessibili a livello di prezzi. Decisamente più economica rispetto a Santorini e Mykonos, Creta ospita spiagge tra le più belle del mondo come quelle di Elafonissi e Balos, montagne tutte da scoprire e villaggi in cui il tempo sembra essersi fermato.

Il tutto con con alloggi, ristoranti e servizi a prezzi molto contenuti. Una settimana a Creata, se escludiamo i mesi di luglio e agosto, potrebbe costarci molto meno di 1.000 euro a persona, volo e hotel compresi.

Montenegro

Da qualche anno a questa parte, il Montenegro si sta affermando come una delle mete turistiche più importanti e apprezzate d’Europa. Il merito è di splendide località come Kotor e Budva, famose per il mix tra bellezze culturali e naturalistiche, e di un costo della vita particolarmente basso.

Destinazione perfetta per chi ama il contatto con la natura, grazie al suggestivo contrasto tra montagne e mar Adriatico, il Montenegro è ideale per chi ha a disposizione un budget ridotto. Una settimana “fai da te” può costare tra i 300 e i 400 euro e anche scegliendo soluzioni più lussuose e comode difficilmente si arriva a 800 euro a persona.

Ghana

Tra le mete turistiche emergenti a livello mondiale c’è sicuramente la parte occidentale dell’Africa. Se siamo incuriositi da questo territorio, una delle destinazioni da non perdere è il Ghana, Paese che combina splendide spiagge atlantiche, città vive e ricche di colori e luoghi antichi tutti da scoprire.

Anche in questo caso i prezzi di strutture strutture ricettive, trasporti e ristoranti sono irrisori rispetto a quelli a cui siamo abituati. Con i giusti accorgimenti, una settimana in Ghana potrebbe costarci addirittura meno di 500 euro.

Costa Blanca - Spagna

Secondo una recente analisi di mercato, la meta estiva europea più economica del 2026 sarà la Costa Blanca, nella zona orientale della Spagna.

Sembra incredibile ma una settimana in questa zona, tra le bellezze di Benidorm, Denia, Alicante e Elche, costa appena 900 euro, volo, pernottamento e servizi extra compresi.

