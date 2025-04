Ecco cosa ha regalato Bill Gates alla figlia appena laureata. Ti sorprenderà

Per molti anni, Bill Gates è stato l’uomo più ricco del mondo, e ancora oggi il suo patrimonio supera i 100 miliardi di dollari. Fondatore di Microsoft, uno dei colossi globali della tecnologia, Gates ha sempre cercato, insieme all’ex moglie Melinda, di trasmettere ai propri figli una sana educazione finanziaria, insegnando loro il valore del denaro e dell’impegno, al di là della ricchezza familiare.

La coppia ha avuto tre figli: Jennifer Katharine, Rory John e Phoebe Adele. Nonostante le possibilità economiche, Bill e Melinda hanno scelto di non dare ai figli un accesso illimitato alla loro fortuna, preferendo invece trasmettere l’importanza di valori come il sacrificio, la fatica e la meritocrazia.

Jennifer Gates, la primogenita, è nata nel 1996, proprio un anno dopo la fondazione di Microsoft. Cresciuta a Seattle, ha frequentato come il padre la prestigiosa Lakeside High School prima di iscriversi alla Stanford University, dove si è laureata in biologia nel 2018.

Fin da bambina ha nutrito una forte passione per l’equitazione: ha cominciato a cavalcare a sei anni e ha partecipato a numerose gare. Dopo la laurea, ha chiesto e ottenuto un anno sabbatico per dedicarsi completamente ai cavalli, prima di intraprendere il percorso di specializzazione in medicina.

Il regalo di laurea ricevuto da Jennifer Gates

Come premio per i risultati ottenuti, Bill e Melinda le hanno fatto un regalo speciale e perfettamente in linea con la sua passione: una fattoria di cavalli da oltre 50 ettari del valore di quasi 16 milioni di dollari. La proprietà si trova a North Salem, nello Stato di New York, a poca distanza da New York City, dove Jennifer avrebbe proseguito i suoi studi.

L’enorme tenuta comprende pascoli, stalle, terreni coltivabili e tutte le strutture necessarie per la cura e l’allenamento dei cavalli. Un regalo che ha permesso a Jennifer di coltivare la propria passione anche mentre continuava il suo percorso accademico.

Oggi, a 28 anni, è sposata con Nayel Nassar, campione olimpico di salto a ostacoli, e continua a nutrire un forte amore per l’equitazione.

Un regalo di prestigio, certo, ma anche un riconoscimento concreto per l’impegno dimostrato. Tuttavia, Bill e Melinda non hanno mai voluto che i figli crescessero come «figli di papà». Fin da piccoli, hanno ricevuto una paghetta settimanale e imparato a gestire i propri desideri.

«Non compravamo loro tutto quello che volevano. Se desideravano qualcosa, dovevano usare la paghetta o metterlo nella lista dei desideri, sperando magari di riceverlo da noi o dai nonni», ha raccontato Melinda in un’intervista.

In linea con questa filosofia, Bill Gates ha già annunciato che lascerà solo l’1% della sua ricchezza ai figli. Il resto andrà in beneficenza, attraverso la Bill & Melinda Gates Foundation, una delle più grandi e attive al mondo sul fronte dell’umanitarismo e della salute globale.

Un approccio che unisce l’educazione al rispetto per gli altri e alla responsabilità sociale, lasciando in eredità ai figli non solo ricchezza, ma soprattutto valori.