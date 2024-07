Ecco come gli spari contro Trump stanno influenzando i mercati

Gli spari contro Trump sono stati uno shock per gli Usa, per il mondo e per i mercati in questa apertura di settimana piuttosto concitata.

Il dollaro è salito e i future sui titoli del Tesoro sono scesi, mentre i trader hanno aumentato le scommesse sulla vittoria del candidato repubblicano alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti dopo un tentativo di assassinio.

Secondo l’analisi degli esperti, infatti, la reazione iniziale degli investitori è stata quella di acquistare dollari Usa e Bitcoin e vendere titoli del Tesoro Usa a più lungo termine, i cosiddetti Trump-victory trade, poiché l’incidente galvanizza le sue possibilità di riconquistare la Casa Bianca.

In una campagna elettorale in cui Biden appariva già molto indebolito, con gli stessi democratici divisi sull’appoggiare o meno l’attuale inquilino della Casa Bianca, l’episodio drammatico di due giorni fa sta preparando mercati e politica mondiale a un ritorno di Trump.

Cosa succede nei mercati dopo gli spari a Trump?

I futures sui Treasury a 10 anni sono scivolati, indicando rendimenti più elevati. Gli investitori hanno teso a reagire alla prospettiva di una vittoria di Trump spingendo i rendimenti dei titoli di Stato verso l’alto, in parte supponendo che le sue politiche economiche avrebbero aumentato l’inflazione e il debito.

Il sostegno dei repubblicani a una politica fiscale più flessibile e a tariffe più elevate, infatti, è generalmente considerato come un potenziale vantaggio per il biglietto verde e un indebolimento dei Treasury. I rendimenti sono aumentati sulla scia della scarsa performance di Joe Biden nel dibattito del mese scorso, dimostrando la sensibilità dei Treasury, in particolare dei titoli a più lunga scadenza.

“Con i mercati che stanno scontando una maggiore possibilità di Trump 2.0, il dollaro statunitense probabilmente otterrà un po’ di vento a favore mentre il peso messicano e lo yuan cinese potrebbero soffrire”, ha affermato Charu Chanana, stratega di mercato presso Saxo Capital Markets. “Le negoziazioni di Trump potrebbero tornare al centro dell’attenzione”.

“Se Trump emerge come un vincitore ancora più ovvio, allora dovremmo assistere al bear-steepener che abbiamo visto dopo il dibattito”, ha dichiarato Michael Purves di Tallbacken Capital. “In termini di azioni, non credo che questo cambi la traiettoria a livello generale, sebbene alcuni titoli trarranno vantaggio da imposte aziendali più basse e da una regolamentazione più blanda”, ha aggiunto.

Anche le azioni delle aziende sudcoreane di difesa e di energia nucleare sono salite, riflettendo gli effetti a catena degli sviluppi politici degli Stati Uniti in tutto il mondo. Il Bitcoin ha superato i 62.000 dollari lunedì, sullo sfondo di Trump che abbraccia sempre di più l’industria delle criptovalute nel tentativo di corteggiare gli elettori.

Di certo, c’è ancora molto spazio per le sorprese secondo gli esperti, visto che mancano quasi quattro mesi alla fine della campagna elettorale negli Stati Uniti.

Più tardi, nel corso della giornata, interverrà il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell: si tratterà di un evento altrettanto rischioso, che potrebbe far pendere la bilancia a favore di un taglio dei tassi a settembre.