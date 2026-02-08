Aldilà delle Alpi, dalle Giulie alle Cozie, s’incontrano una serie di Stati dalle economie sane e robuste, sia pure nei loro normali alti e bassi com’è giusto che sia. Tra queste, incastonata tra Francia ed Austria, e la Germania a Nord, c’è la Svizzera, che non è solo lo Stato della cioccolata. Il Paese vanta una ricca industria bancaria e finanziaria, orologeria di alta gamma (Richemont), colossi del comparto chimico e farmaceutico come Roche, Novartis, Syngenta, Lonza, ed altro ancora. Vediamo allora 7 fondi per investire in Svizzera e sfruttare la forza del suo mercato azionario.

Uno sguardo ai numeri dell’economia svizzera

Giorni fa la banca d’affari Goldman Sachs (GS) ha dichiarato che l’economia elvetica vedrà una crescita moderata intorno all’1,2% nel ‘26, e dell’1,6% nel ‘27. Ad oggi le incertezze riguardano i dazi americani, per il resto il contesto macroeconomico resta abbastanza stabile. [...]